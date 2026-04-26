Tricicle torna a actuarper una nit
El teatre Victòria va acollir dilluns passat la IV Nit de l’Humor, amb la reaparició en escena de Joan Gràcia, Paco Mir i Carlos Sans per Dream Nepal, una causa solidària.
Joan Vehils
Fa deu anys, Marina Portabella va decidir anar-se’n al Nepal i d’aquest viatge va néixer Dream Nepal, una ONG que rescata nens que viuen a la presó al costat de les seves mares per oferir-los llar, educació, atenció sanitària i, sobretot, una oportunitat real. No va ser un camí fàcil, però la determinació de Marina va convertir la idea en un projecte admirable.
Aquest esperit es va celebrar dilluns passat al teatre Victòria amb la IV Nit de l’Humor, una cita que va tenir una mica de miracle escènic amb la reaparició de Tricicle. Joan Gràcia, Paco Mir i Carles Sans van tornar a actuar junts per una causa solidària, arrencant rialles i nostàlgia.
La nit va tenir més sorpreses. José Corbacho va imitar Bad Bunny, jugant a despistar fins que va acabar treient-se la perruca, mentre Carles Sans avançava gags del seu espectacle Por fin me voy, tot i que ningú vol que compleixi la seva promesa. Va sorprendre el trio femení TRESTIAS, en plena efervescència a l’Apolo, mentre l’actor i cantant Julián Fontalvo va aconseguir un d’aquells moments en què tot el teatre es va posar dret sense pensar-ho. Com a mestre de cerimònies, el Mag Lari va tornar a fer de les seves, provocant rialles i llançant pulles, sempre amb la seva habitual habilitat per sortir-se’n airós i amb vida.
Al pati de butaques, una barreja institucional i social: des de l’alcalde Jaume Collboni, la tinenta d’alcaldia Maria Eugènia Gay, el president de Fira, Pau Relat o Xavier Trias, fins a l’empresari Silvio Elías i Joan Manuel Serrat, que va disfrutar visiblement de la vetllada.
Tampoc hi van faltar alguns dels fidels col·laboradors de Dream Nepal, com Maria Antonia Rodríguez, Oriol Tomàs, Marta Pineda, Eva Calatayud o Eduard Romeu. Però, més enllà de la gala, el veritable èxit continua estant en el dia a dia del projecte i en el treball del seu equip, incloses les tres col·laboradores nepaleses que van viatjar per primera vegada fora del seu país per assistir a la festa. Doncs això, que col·laborin amb Dream Nepal. La causa bé s’ho mereix.
Ballant a l’Eixample
A la sortida del Tívoli, m’acomiado d’Ana Fernández, la dona de Joan Gràcia, i les seves filles Julieta i Carlota. I l’Ana, que és una dona activa, creativa i guapa, em convida a la inauguració de Fred Astaire Dance Studios, una escola de ball fundada pel mateix actor, cantant i ballarí Fred Astaire el 1947. Doncs sí, per primera vegada obren a Espanya, i ho fan concretament al carrer París, número 143 de la nostra ciutat, amb un espai ampli i elegant que ràpidament es va omplir.
Entre els assistents, cares ben conegudes com Luis Sans, de la boutique Santa Eulalia ; el campió mundial de ralis Luis Moya ; el joier Lluís Vendrell ; l’empresari Ramón Bordas i gairebé tota la família Homedes al complet. A més de Pilar Libano, Magda Amorós, Reyes Torres, Ana Turull i Maria Martín. En fi, un èxit de convocatòria de Mónica Homedes i d’organització de La Troop de l’Ana.
La Masia de Nude Project
L’agenda social no dona treva aquests dies. Aquest dijous va ser el torn de Nude Project, que va inaugurar al carrer Boters del barri Gòtic la seva primera flagship store. La marca de prêt-à-porter, creada fa tot just set anys per Bruno Casanovas i Alex Benlloch, ja s’ha expandit a més de cent països amb una proposta que barreja moda i estil de vida.
L’espectacular espai, concebut com a botiga, però també com a una galeria viva, és de visita obligada. El concepte gira entorn de "La Masia", una picada d’ullet personal als orígens del mateix Casanovas i a la seva casa familiar situada a l’Empordà i transformada en lloc de trobada artística. Doncs sí, a Barcelona hi passen moltes coses.
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies