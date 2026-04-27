Pla Cura
Catalunya perdona els deutes amb l’Administració a les persones dependents que han rebut ajudes per error
El Govern esmena així els casos en què va continuar pagant la mateixa quantitat a les persones beneficiàries malgrat haver mort o haver revisat la seva ajuda a la baixa
El president Illa anuncia prestacions automàtiques ‘d’espera’ a aquells que presentin una sol·licitud per accedir a una residència o un centre de dia
El Parlament impulsa una llei perquè les persones grans rebin en sis mesos les ajudes a la dependència
Catalunya desplega la llei ELA amb ajudes de fins a 15.000 euros al mes per a dependents extrems
Pau Lizana Manuel
El Govern condonarà els deutes amb l’Administració deles persones dependents que han rebut ajudes erròniament. La Generalitat vol esmenar així els errors que va cometre després de revisar a la baixa moltes d’aquestes prestacions, però continuar transferint la mateixa quantitat de diners. Després d’anys de pagaments indeguts, aquestes persones es trobaven amb cartes reclamant que es tornessin quantitats que en moltes ocasions suposaven diversos milers d’euros. . Ara, segons ha anunciat aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, l’Administració deixarà de reclamar-los en tots els casos en què no es detecti ‘mala fe’. Illa ha defensat que es tracta d’una mesura de «sentit comú» i que farà que «no es falli als ciutadans en els moments en què més necessiten» l’Administració.
El mateix problema també propiciava que, en algunes ocasions, es reclamessin diners a persones dependents que ja havien mort. «Demanar diners a una persona que ha mort sembla una broma de mal gust, però fins ara es continuava fent», ha lamentat el president en una visita a la residència i centre de dia Gràcia, de Barcelona. El president ha revelat que, només l’any passat, la Generalitat va reclamar diners a 10.565 famílies catalanes després de la mort d’un parent que rebia prestacions de dependència. Illa, això sí, no ha detallat a quant ascendeixen els diners condonats, ni a quantes famílies arriba. A més d’abandonar les reclamacions que ja havia fet, el Govern modificarà el reglament actual per deixar de fer-ho en el futur.
Ajudes automàtiques
La mesura forma part del Pla Cura, el pla de la Generalitat per reduir dràsticament les llistes d’espera per accedir a les ajudes per dependència. La idea és que, a través d’una reforma del procediment de valoració dels sol·licitants, l’espera mitjana de 397 dies perquè es reconegui la prestació passi a ser d’un màxim de 60.
El Govern calcula que en aquests moments més de 128.000 persones esperen rebre la prestació per dependència, i que d’aquestes 18.200 són de grau tres, el nivell més alt. Després de l’aprovació del decret en el Consell Executiu d’aquest dimarts, aquestes persones passaran automàticament a percebre una prestació de 200 euros –el mínim mensual fixat per a aquestes ajudes– a partir del mes de juny, mentre es decideix quina quantitat han de rebre definitivament o se’ls acaba d’assignar una plaça en una residència o centre de dia.
Prestacions ‘d’espera’
A més, també a partir d’aquest dimarts, totes les persones que sol·licitin per primera vegada el reconeixement d’un grau de dependència i accedir a un centre de dia o a una residència podran rebre una ajuda ‘d’espera’ de 100, 150 o 200 euros mensuals mentre no se’ls assigna la plaça. Aquesta nova «prestació de cobertura mínima automàtica», no obstant, no entrarà en vigor immediatament. Encara queden uns mesos fins que la nova norma superi tots els tràmits parlamentaris i el sistema ‘vSocial’, el porgrama informàtic que utilitza el departament de Drets Socials, estigui llest per afrontar el canvi.
El que sí que és segur, detalla el Govern, és que tot aquell que sol·liciti la dependència a partir d’aquest dimarts rebrà aquesta prestació de manera retroactiva quan la mesura estigui aprovada i llesta per ser desplegada. S’espera que almenys el 19% de les noves sol·licituds, unes 6.700 persones a l’any, es gestionin amb aquest nou mètode. El 81% restant, que sol·licita prestacions econòmiques i no places en residències, s’estima que farà el mateix a través del «PIA exprés», en paraules del president.
Es tracta d’unir en un mateix tràmit la valoració del grau de dependència i el pla individual d’atenció (PIA). L’objectiu és que els dos documents, essencials per poder accedir a la prestació, es puguin resoldre amb una única visita d’un equip multidisciplinari al domicili. Fins ara, feien falta almenys dues visites. Després del reconeixement del dret a la prestació, que s’hauria de produir en un termini de màxim 60 dies des de la sol·licitud, el primer cobrament s’hauria de produir en dues setmanes. El Govern calcula que així podrien accedir a les ajudes fins a 65.000 persones a l’any.
Les persones que ja es troben en espera de resolució de la prestació econòmica també podran accedir a aquest nou mètode realitzant una instància genèrica a Drets Socials o bé indicant-ho en el moment en què demanin l’ajuda.
El Pla Cura també advoca per més col·laboració entre els departaments de Salut i Drets Socials. De fet, es concep com un primer pas de la futura Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya (AGAISS), que ja està constituïda i preveu desplegar-se en els pròxims mesos i anys. A més, la idea de la Generalitat és que les persones que vulguin accedir a les prestacions de dependència puguin sol·licitar-ho directament des dels seus centres d’atenció primària, una cosa que, al seu torn, permetria un accés més ràpid a l’historial mèdic dels possibles beneficiaris.
200 nous professionals
En total, la Generalitat preveu destinar al Pla Cura uns 25 milions d’euros que, de moment, sortiran de l’ampliació de crèdit de 9.100 milions que ha aprovat el Govern a l’espera de tancar un acord de pressupostos amb ERC. Gran part dels diners aniran destinats a la contractació de 200 nous professionals, que començarà una vegada aprovat el decret llei aquest dimarts en el Consell Executiu.
El Govern pretén passar dels 25 equips de valoració de la dependència actuals a 375 equips d’atenció primària i 107 de serveis socials bàsics perquè els usuaris puguin sol·licitar l’inici del procés de reconeixement als CAP.
El conjunt del Pla Cura ja s’ha aplicat a Vic, on la Generalitat ha constatat que és possible rebaixar el termini d’espera. La idea és que a partir del setembre el pla s’estengui a diferents parts de Catalunya fins a incloure més d’un milió de persones i que es faci un balanç dels seus efectes a l’abril de l’any que ve, abans de fer el model extensible a la resta del territori. Amb tot, la idea és que per al 2029 s’arribi a aquell termini ideal de 60 dies d’espera de manera generalitzada.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant