Un any de la fallada elèctrica
El metro de Barcelona instal·larà generadors per evitar que una apagada deixi aturats els trens als túnels
Unes 3.000 persones van haver de ser evacuades pel personal, els bombers i la Guàrdia Urbana a causa de la fallada massiva del 28 d’abril del 2025
Glòria Ayuso
Quan cap a les 12.30 del migdia es va produir l’apagada massiva del 28 d’abril de l’any passat, un 20% dels trens del metro de Barcelona es trobaven dins dels túnels. I allà es van quedar. Sense subministrament elèctric, no van poder avançar. El personal de Transports Metropolitans de Barcelona, Bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van haver d’evacuar fins a 3.000 persones, que van caminar per les vies i entre el balast, a les fosques, il·luminant-se amb l’ajuda dels seus mòbils.
Des d’aquell dia, TMB ha treballat perquè aquesta situació, que va suposar "una veritable prova d’estrès funcional", en paraules de l’operadora pública, no torni a passar. El primer ha estat instal·lar senyalització d’emergència als túnels per millorar possibles evacuacions, i ha adquirit cadires i lliteres per facilitar la sortida de persones amb mobilitat reduïda.
Nous generadors
I per evitar el pitjor, pròximament sortirà a concurs la instal·lació de generadors d’autonomia il·limitada que subministraran energia suficient a tota la xarxa perquè els trens puguin desplaçar-se fins a l’estació següent i no quedin aturats dins del túnel.
Així mateix, "els nous trens que es comprin a partir d’ara aniran equipats amb un sistema que garantirà que amb la seva pròpia energia en tinguin prou per arribar fins a l’estació més pròxima", ha avançat aquest dilluns la primera tinenta d’alcaldia i presidenta de TMB, Laia Bonet.
Centre de Control
El pla preveu, a més, la instal·lació d’un generador per reforçar l’autonomia del Centre de Control del Metro situat a La Sagrera.
Un altre aspecte que els responsables del metro van descobrir que era fonamental mentre intentaven gestionar la crisi ocorreguda fa un any és el paper de la megafonia. Sense corrent elèctric, també va fallar, de manera que tampoc era possible comunicar als passatgers a les andanes què havien de fer. La nova infraestructura alimentarà aquest sistema de comunicació tradicional, però que s’ha vist essencial, així com tots els serveis bàsics de les estacions: ascensors, les sales tècniques i la il·luminació.
Sota la sala del centre de control hi ha tots els servidors que mantenen el sistema i les operacions de TMB. Aquell dia no va arribar a caure, però va estar a punt. Si hagués passat, hauria requerit reiniciar tot el sistema. "Aixecar-ho tot de nou és molt complicat", assenyalen des de TMB.
Els responsables de TMB seguien atentament com s’anava reduint la seva autonomia, fins a arribar al mínim. Van obrir portes i van col·locar ventiladors per evitar el sobreescalfament, davant la falta dels sistemes habituals de refrigeració. Afortunadament, va aguantar i, a partir de les 17.30, el metro va poder començar a restablir el servei en un tram de l’L1, i de matinada ja funcionava del tot.
Davant la falta de metro, TMB va reforçar amb autobusos el transport públic a la ciutat. L’operadora, que també ha revisat els protocols d’actuació de la xarxa de bus en situacions d’emergència, ha duplicat el sistema central de ràdio. El dia de l’apagada sí que va poder mantenir la comunicació entre el centre de control i els conductors dels autobusos.
