Nit de llançades i ‘dònuts’
Un dels aspectes que la policia persegueix en aquestes trobades clandestines són les suposades apostes que se celebren. No obstant, aquestes pràctiques són difícils de provar perquè es generen de manera espontània o es paguen amb criptomonedes.
D. L. F.
El circuit de les quedades de carreres de cotxes clandestines està creixent amb força a Espanya. Els seguidors ja formen una nombrosa comunitat a Telegram i s’expandeixen visitant carreres d’altres províncies. L’organització també s’ha sofisticat. La tecnologia de què disposen per anunciar-se i rodar teasers que enganxin a les xarxes és cada vegada més potent. S’acostumen a veure drons gravant durant aquestes concentracions en què es dona la paradoxa que són secretes però multitudinàries.
EL PERIÓDICO ha parlat amb membres d’aquestes comunitats, que el primer que expressen és el seu desacord amb la denominació de carreres il·legals. "En tot cas clandestines, perquè no vam avisar de la concentració. I no només hi ha carreres, també gent que només està cremant roda, que no és delicte", explica a aquest diari el Xavi, un dels membres d’aquestes comunitats, que explica que va començar a anar a aquestes carreres perquè procedeix del món de les motos: "Això és el més semblant a una nit de vigília al circuit de Jerez".
Els Mossos d’Esquadra expliquen que hi ha tres modalitats diferents per participar: les llançades, les portugueses i els dònuts. "Les llançades, també anomenades paral·leles, són les úniques en què es competeix, les clàssiques de les pel·lícules. Dos cotxes parats en paral·lel i un jutge al mig amb els braços oberts. Quan abaixa els braços, comença la carrera".
Traçada perillosa
El Xavi va més enllà i explica que "algunes vegades són carreres de més de dos cotxes, jo n’he arribat a veure de cinc. O un cotxe contra un patinet elèctric, però en trajecte curt; allà al cotxe només dona temps a fer la sortida". El públic se situa en paral·lel al llarg del recorregut, sense cap mesura de seguretat.
Però no és aquí on acostuma a haver-hi la major part dels accidents, sinó en una altra de les modalitats, en aquest cas no competitives. Els dònuts, també anomenats driftings (sobreviratge), o posteriors, perquè és més senzill fer-les amb vehicles de tracció posterior com els BMW. Diversos noms per a les virolles de tota la vida. Aquí gent del públic es fica entre la traçada dels cotxes per encendre bengales, fiant la seva integritat a la perícia d’un conductor a qui possiblement ni coneixen. No és inusual que perdi el control del vehicle i arrossegui algú.
I en tercer lloc hi ha les portugueses, una estranya modalitat enfocada bàsicament a treure fum. Diverses persones aixequen a pols la part posterior del cotxe. El conductor va pujant de marxes i accelerant. Quan arriba al moment de revolucions més gran a la marxa més alta, els del darrere deixen anar el vehicle i surt llançat, amb les rodes cremant-se a l’asfalt.
Un dels aspectes que la policia persegueix i que és més difícil de provar són les suposades apostes que se celebren en les quedades. El Xavi diu que ell no les ha vist. Un altre usuari de la comunitat reconeix que existeixen, però explica que "el tema l’acostuma a portar gent aliena a l’organització, no els barregen". Relata que de vegades les apostes es generen de manera espontània entre espectadors "per l’enfrontament", però en altres casos hi ha veritable enginyeria d’apostes al darrere, "amb pagaments per criptomonedes. Amb el mòbil i una cartera de Solana (una criptomoneda) ja pots apostar".
