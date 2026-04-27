Crema d'avellanes i cacau
Nutella fa 62 anys amb una edició limitada de pots inspirats en les comunitats autònomes: aquest és el de Catalunya
La marca llança 17 pots amb il·lustracions dels llocs més emblemàtics d’Espanya
Clara Dalmau Merencio
Des del seu naixement el 1964, la icònica crema d’avellanes i cacau Nutella no ha parat de créixer i expandir-se a escala mundial. El que va començar sent una pasta dolça per untar al pa ha acabat per arribar a tots els racons del món.
És tal la seva fama que la bloguera italoamericana Sara Rosso va proposar celebrar amb tots els amants d’aquest dolç un dia. L’escollit va ser el 5 de febrer, per la qual cosa aquell dia se celebra el Dia Mundial de la Nutella, tal com explica la mateixa marca.
Una Nutella versàtil
La crema de xocolata és propietat de la pastisseria italiana Ferrero, també creadora de Kinder Chocolate i Kinder Bueno, els caramels Tic Tac i els bombons Ferrero Rocher.
A més, Nutella ha aconseguit passar del pot a un restaurant: el Nutella Café, un local ubicat a la ciutat de Chicago (Estats Units) on es pot trobar crema de xocolata fins i tot en la decoració, tancat temporalment per reformes.
A part de ser una crema per untar, Nutella també es pot trobar en forma de galetes, magdalenes (o muffins) o croissants.
Ara, quan es compleixen 62 anys del seu naixement, la crema d’avellanes i cacau ha tret una edició limitada amb els seus populars pots amb il·lustracions inspirades en paisatges o edificis emblemàtics de les 17 comunitats autònomes d’Espanya.
"Bon dia des de..."
La marca ha presentat aquesta nova edició en la seva campanya "Bon dia amb Nutella", una tradició que va començar el 2015 i que aquesta vegada "celebra les albades més boniques del nostre país", explica a la seva pàgina web.
En el cas de Catalunya, un dels pots ha estat il·lustrat amb el Park Güell, una de les icones de la ciutat de Barcelona. Nutella té clars els motius d’aquesta elecció: "És una de les obres més emblemàtiques de l’arquitecte Antoni Gaudí, i una icona del modernisme català".
Tant és així que el 1969 el Park Güell va ser reconegut monument d’interès cultural per l’Estat espanyol. El 1984 es va fer un pas més i l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (Unesco) el va declarar Patrimoni de la Humanitat.
17 pots per a 17 comunitats
La resta dels pots tenen il·lustracions d’emblemes com la Gran Via de Madrid, la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, la platja de Maspalomas de Gran Canària, la Dalt Vila d’Eivissa o els llacs de Covadonga d’Astúries.
Per conèixer totes les imatges que il·lustren els 17 pots, Nutella ha publicat a la seva pàgina web un mapa d’Espanya amb tots ells.
