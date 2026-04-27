Medi ambient

Oasi d’aspersors en ple asfalt de Barcelona: així és el nou joc d’aigua al barri de Sant Antoni

L’Ajuntament pretén que, a final d’any, cada barceloní tingui una zona de jocs d’aigua a 5 o 10 minuts de casa

Parc infantil d’aigua a A Xunqueira (Pontevedra, Galícia) / Gustavo Santos / FDV

Goundo Sakho

L’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa les obres per crear un nou espai amb jocs d’aigua a l’avinguda de Mistral, al barri de Sant Antoni. L’actuació se situa entre els carrers Entença i Rocafort i suposarà la transformació de l’actual parc infantil en una zona pensada per refrescar-se durant els mesos d’estiu, amb una inversió de 220.000 euros.

El nou espai tindrà una superfície d’uns 42 metres quadrats i la idea és que funcioni com un refugi accessible, pensat per a ús familiar, que faci front a la crisi climàtica.

Segons assenyalen fonts municipals, oferirà una alternativa davant la calor cada vegada més intensa a l’ estiu i, alhora, ampliarà les opcions d’ oci per als més petits a l’espai públic.

Nova zona de jocs d’aigua al districte de l’Eixample.

Disseny d’un espai sostenible

Així, el nou «parc d’aigua» comptarà amb diferents jocs com a sortidors, aspersors i altres elements dinàmics dissenyats per a nens de diferents edats. Tots estaran adaptats per garantir la seguretat dels menors: el paviment serà de formigó antideslitzant, amb un lleuger pendent i un sistema de drenatge central que evitarà acumulacions d’ aigua. Fonts municipals expliquen que el projecte s’ha dissenyat perquè també pugui ser utilitzat per persones amb diversitat funcional.

Malgrat el gran espectacle d’aigua que oferirà aquest parc, l’ajuntament ha establert límits respecte a l’ús de l’aigua: les instal·lacions funcionaran del mes de juny fins al setembre i, a més, s’activaran amb un botó, contràriament a la resta de fonts de Barcelona, que funcionen mitjançant un sistema automatitzat. Així mateix, es limitarà el consum d’aigua a màxim 10 metres cúbics per dia, un bon equilibri entre la necessitat de refrescar l’ambient i la gestió responsable dels recursos.

Inversió de 220.000 euros

En paral·lel, l’ajuntament ha informat que, en aquest punt de l’avinguda, també es reorganitzarà el mobiliari urbà, es col·locaran tanques durant els mesos en què els jocs d’aigua estiguin en funcionament i s’adaptaran els accessos.

En total, el projecte compta amb una inversió aproximada de 220.000 euros i s’emmarca en l’ampliació de la xarxa de refugis climàtics de la capital catalana.

L’ajuntament preveu que aquest estiu hi hagi vuit espais d’aquest tipus repartits per diferents barris i que, a finals d’any, n’hi hagi 230 a la ciutat. L’objectiu és fer que cada resident tingui una zona de jocs d’aigua a 5 o 10 minuts decasaseva .

