Salut deriva a les mútues privades diagnòstics traumatològics
La conselleria posa en marxa un programa pilot en 14 dels 27 centres CSIR que vol mirar d’estendre progressivament al llarg de l’any
Gabriel Ubieto
El Departament de Salut de la Generalitat ha posat en marxa un programa pilot per accelerar els diagnòstics d’aquells treballadors de baixa per una malaltia traumatològica. I part d’aquesta rapidesa la guanya derivant proves, com una radiografia o una ressonància, a les mútues privades. La conselleria dirigida per Olga Pané està provant aquest nou model d’atenció primària en 14 dels 27 centres de salut integral de referència (CSIR), una espècie d’unitats d’elit entre els CAP, que té repartits per Catalunya.
La voluntat de Salut és estendre progressivament aquesta pràctica fins a la totalitat d’aquests centres al llarg del segon semestre de l’any, segons explica la directora general d’Ordenació i Regulació Sanitària, Clara Pareja Rossell, a EL PERIÓDICO i, si l’experiència surt bé, augmentar el perímetre a centres d’atenció primària.
Catalunya és una de les tres úniques comunitats autònomes, juntament amb les illes Balears i Astúries, que fins ara han subscrit un conveni de col·laboració amb la Seguretat Social i amb les mútues col·laboradores de cara a integrar-les en el tractament de certes baixes. Aquesta va ser una via que van pactar la patronal i els sindicats amb el Govern fa dos anys i que Catalunya vol ser pionera a aplicar, tal com ja va avançar la ministra d’Inclusió i Seguretat Social, Elma Saiz, en la seva última entrevista a EL PERIÓDICO. "Hem d’aprofitar tots els recursos disponibles per millorar la salut de les persones", va dir la directora general d’Ordenació.
Aquest conveni permet que la sanitat pública pugui derivar proves mèdiques i fins i tot tractament i seguiment de la baixa d’aquells treballadors que s’accidentin en el seu temps lliure. Fins ara les mútues només podien intervenir en aquells accidents d’origen professional, però l’Administració pretén descongestionar part de les llistes d’espera derivant part de les proves i atencions als serveis mèdics privats. I a costa de les arques d’aquests, si bé les mútues es financen amb les cotitzacions que paguen cada mes els treballadors i les empreses.
Poques autonomies
Aquest és un dels principals motius pel qual només unes quantes autonomies, de moment, s’han afegit al conveni comú amb la Seguretat Social, ja que les mútues dels seus territoris refusen assumir aquest increment dels costos, tot i que sigui per accelerar recuperacions –cosa que beneficia les empreses– i que els permeti guanyar pes en el tractament d’un nombre més important de treballadors, una cosa que històricament han ambicionat.
El conveni únicament preveu, de moment, el tractament de les baixes que tenen un origen traumatològic. La mútua podrà intervenir sempre que el metge de la pública i l’empleat doni el seu consentiment per a això, un requisit reclamat pels sindicats atesa la desconfiança que manifesten cap a les mútues.
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Descobreix els set Patrimonis de la Humanitat que es troben a Catalunya: des de conjunts monumentals fins a festes populars
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda