Li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare
Després de l’impacte, el ferit, un home de 43 anys, va ser atès al lloc dels fets i traslladat a l’HUCA, on va ingressar amb pronòstic lleu
Pelayo Méndez
A primera hora del matí d’aquest dilluns, un home de 43 anys ha resultat ferit a Oviedo després de ser colpejat al cap per un martell que va caure des d’un edifici a l’encreuament de Doctor Francisco Grande Covián i General Sabino Fernández Campo, al costat del centre comercial Los Prados. El succés ha mobilitzat els serveis sanitaris i ha generat un notable rebombori entre els nombrosos vianants que a aquella hora transitaven per una de les zones més concorregudes del barri.
Segons han relatat diversos testimonis presencials, l’home caminava tranquil·lament acompanyat de la seva mare quan, de manera sobtada, el martell ha caigut des d’una de les finestres de l’edifici número 1 del carrer Doctor Francisco Grande Covián. En aquell moment, diversos operaris feien treballs de reparació a les finestres de l’immoble i, per causes que encara no han estat precisades, l’eina ha caigut al buit amb tan mala fortuna que ha acabat impactant contra el vianant. Algunes persones que han presenciat l’escena han destacat el fort cop i la sorpresa generalitzada que ha provocat l’accident.
Han estat diversos vianants els primers a acudir en ajuda del ferit, que continuava conscient malgrat l’impacte, i a alertar ràpidament els serveis d’emergència. Minuts després, una ambulància s'ha desplaçat fins al lloc per atendre’l in situ abans de procedir al seu trasllat a l’Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA), on ha estat ingressat amb pronòstic lleu.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant