Canvi dràstic
L’Aemet alerta d’un gir en el temps: pluges, tempestes i calamarsa en aquestes zones d’Espanya
L’agència llança una sèrie d’avisos que poden marcar aquest pont de maig
Clara Dalmau Merencio
Aquest mes d’abril, Espanya ha registrat valors més propis d’un mes de juliol, amb temperatures d’entre 5 i 10 graus per sobre del que correspon a la primavera. Algunes zones de l’est, el centre i el sud del país han arribat a superar els 30 graus.
Tanmateix, la inestabilitat meteorològica torna a la península i a les illes Canàries. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha llançat una sèrie d’avisos que afecten algunes regions d’Espanya i que podrien marcar aquest divendres 1 de maig, Dia del Treballador, i, en conseqüència, aquest cap de setmana llarg.
Pluges a l’inici de la setmana
A principis de setmana, a l’interior de les províncies del Cantàbric, l’est de Galícia, la Ibèrica nord, el nord de Castella i Lleó, l’alt Ebre i els Pirineus "persistirà la inestabilitat amb cels coberts i ruixats acompanyats de tempestes de tarda que poden ser localment forts", assenyala l’agència.
Tant al Cantàbric com a l’Estret i al mar d’Alborán (part occidental del mar Mediterrani) es poden donar algunes precipitacions febles, i també al nord de les illes Canàries.
Per contra, a l’extrem sud peninsular i a les illes Balears es preveu un temps estable, amb cels poc ennuvolats. La calitja serà la protagonista de la regió del sud.
El vent no serà protagonista, excepte al litoral, amb ratxes molt fortes de llevant a l’Estret, Alborán i el nord-oest gallec.
L’Aemet també confirma que les temperatures no esperen cap canvi rellevant, excepte un augment de les mínimes a les muntanyes del nord-oest i també de les màximes al sud.
Més precipitacions
Demà dimarts s’espera que les precipitacions siguin pràcticament generalitzades i acompanyades de tempesta. Al nord, el nord-oest, Extremadura i algunes zones d’Andalusia i Castella-la Manxa seran localment fortes.
Tanmateix, aquestes pluges no s’esperen al litoral llevantí —des del delta de l’Ebre fins a Almeria, incloent-hi Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i part d’Andalusia— ni a les illes Balears.
Descens de les temperatures
Durant dimecres, l’agència preveu que les temperatures màximes vagin en descens a la major part del país, excepte a Alborán, on augmentaran. Els valors mínims, així i tot, augmentaran a la meitat oriental d’Espanya i disminuiran a l’occidental.
El vent continuarà sense aparèixer a la majoria de regions, excepte als litorals del nord peninsular i les costes gallegues, on serà més intens. A les illes Canàries, l’aire serà moderat i de component nord.
¿Arriba l’estabilitat?
A partir de dijous, la incertesa creix, tot i que "s’espera que aquest dia hi hagi una tendència a l’estabilització", assenyala l’Aemet. Amb tot, es preveu que puguin donar-se algunes tempestes i precipitacions al Pirineu, la Ibèrica oriental (Girona) i altres serres de l’est i el sud-est.
Tanmateix, les temperatures màximes aniran en ascens, tot i que les mínimes baixaran. El vent serà fluix a la majoria de regions peninsulars.
Un cap de setmana incert
Just quan comencen els tres dies de descans, l’Aemet no pot preveure amb exactitud les condicions atmosfèriques que es donaran. Tanmateix, tenint en compte els dies anteriors, l’agència creu que les precipitacions es podrien concentrar a la meitat est i al nord de la península.
La dificultat per preveure l’estat del temps aquestes setmanes es deu a la "barrera de predictibilitat de la primavera de l’hemisferi nord", tal com la defineix l’Organització Meteorològica Mundial (OMM); és a dir, és una època de l’any en què es fa difícil preveure què passarà.
