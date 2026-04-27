L’Aemet alerta d’un gir en el temps: pluges, tempestes i calamarsa en aquestes zones d’Espanya

L’agència llança una sèrie d’avisos que poden marcar aquest pont de maig

Diverses persones caminant pel carrer amb paraigua i impermeables. / Jordi Otix / EPC

Clara Dalmau Merencio

Aquest mes d’abril, Espanya ha registrat valors més propis d’un mes de juliol, amb temperatures d’entre 5 i 10 graus per sobre del que correspon a la primavera. Algunes zones de l’est, el centre i el sud del país han arribat a superar els 30 graus.

Tanmateix, la inestabilitat meteorològica torna a la península i a les illes Canàries. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha llançat una sèrie d’avisos que afecten algunes regions d’Espanya i que podrien marcar aquest divendres 1 de maig, Dia del Treballador, i, en conseqüència, aquest cap de setmana llarg.

Pluges a l’inici de la setmana

A principis de setmana, a l’interior de les províncies del Cantàbric, l’est de Galícia, la Ibèrica nord, el nord de Castella i Lleó, l’alt Ebre i els Pirineus "persistirà la inestabilitat amb cels coberts i ruixats acompanyats de tempestes de tarda que poden ser localment forts", assenyala l’agència.

Tant al Cantàbric com a l’Estret i al mar d’Alborán (part occidental del mar Mediterrani) es poden donar algunes precipitacions febles, i també al nord de les illes Canàries.

Per contra, a l’extrem sud peninsular i a les illes Balears es preveu un temps estable, amb cels poc ennuvolats. La calitja serà la protagonista de la regió del sud.

El vent no serà protagonista, excepte al litoral, amb ratxes molt fortes de llevant a l’Estret, Alborán i el nord-oest gallec.

L’Aemet també confirma que les temperatures no esperen cap canvi rellevant, excepte un augment de les mínimes a les muntanyes del nord-oest i també de les màximes al sud.

Més precipitacions

Demà dimarts s’espera que les precipitacions siguin pràcticament generalitzades i acompanyades de tempesta. Al nord, el nord-oest, Extremadura i algunes zones d’Andalusia i Castella-la Manxa seran localment fortes.

Tanmateix, aquestes pluges no s’esperen al litoral llevantí —des del delta de l’Ebre fins a Almeria, incloent-hi Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia i part d’Andalusia— ni a les illes Balears.

Descens de les temperatures

Durant dimecres, l’agència preveu que les temperatures màximes vagin en descens a la major part del país, excepte a Alborán, on augmentaran. Els valors mínims, així i tot, augmentaran a la meitat oriental d’Espanya i disminuiran a l’occidental.

El vent continuarà sense aparèixer a la majoria de regions, excepte als litorals del nord peninsular i les costes gallegues, on serà més intens. A les illes Canàries, l’aire serà moderat i de component nord.

¿Arriba l’estabilitat?

A partir de dijous, la incertesa creix, tot i que "s’espera que aquest dia hi hagi una tendència a l’estabilització", assenyala l’Aemet. Amb tot, es preveu que puguin donar-se algunes tempestes i precipitacions al Pirineu, la Ibèrica oriental (Girona) i altres serres de l’est i el sud-est.

Tanmateix, les temperatures màximes aniran en ascens, tot i que les mínimes baixaran. El vent serà fluix a la majoria de regions peninsulars.

Un cap de setmana incert

Just quan comencen els tres dies de descans, l’Aemet no pot preveure amb exactitud les condicions atmosfèriques que es donaran. Tanmateix, tenint en compte els dies anteriors, l’agència creu que les precipitacions es podrien concentrar a la meitat est i al nord de la península.

La dificultat per preveure l’estat del temps aquestes setmanes es deu a la "barrera de predictibilitat de la primavera de l’hemisferi nord", tal com la defineix l’Organització Meteorològica Mundial (OMM); és a dir, és una època de l’any en què es fa difícil preveure què passarà.

  1. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  2. Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
  3. Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
  4. Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
  5. La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
  6. Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
  7. Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
  8. Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant

L'espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors

L'espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors

Navàs reclama que el sacerdot i poeta Climent Forner figuri entre les grans veus literàries del país

Navàs reclama que el sacerdot i poeta Climent Forner figuri entre les grans veus literàries del país

La justícia ordena desallotjar desenes de pisos que van ser ocupats a La Mina en un sol dia el 2017

La justícia ordena desallotjar desenes de pisos que van ser ocupats a La Mina en un sol dia el 2017

"Hamlet": Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més

"Hamlet": Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més

Gil Membrado, d'Olost, es converteix en el pilot espanyol més jove en guanyar una prova del WRC3

Gil Membrado, d'Olost, es converteix en el pilot espanyol més jove en guanyar una prova del WRC3

Cues espectaculars a Girona més de dues hores abans del macrocàsting d'"Enredados" de Disney

L'Associació de Veïns de la barriada Mion de Manresa impulsa un concurs de fotografia reivindicativa

L'Associació de Veïns de la barriada Mion de Manresa impulsa un concurs de fotografia reivindicativa

L’Hospital Dotze d’Octubre de Madrid recluta el primer pacient espanyol en un assaig amb vorasidenib, un fàrmac que busca cronificar un tipus de tumor cerebral greu

L’Hospital Dotze d’Octubre de Madrid recluta el primer pacient espanyol en un assaig amb vorasidenib, un fàrmac que busca cronificar un tipus de tumor cerebral greu
Tracking Pixel Contents