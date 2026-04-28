Absolt el professor d'institut de Blanes acusat d'enviar una fotografia dels genitals a alumnes de 2n d'ESO
Marina López / ACN
L'Audiència de Girona ha absolt el professor d'institut de Blanes acusat d'enviar una fotografia dels genitals a alumnes de 2n d'ESO. El processat s'enfrontava a 1 any de presó per un delicte d'exhibicionisme. La sentència de la secció quarta resol que no s'ha acreditat que el compte de les xarxes socials des d'on es va enviar la imatge a un perfil fals d'Instagram dels alumnes fos del professor. El tribunal exposa que els relats de les menors al judici és "insuficient" per provar que va ser el professor qui va enviar la imatge i, a més, assenyala que no hi ha "cap mena de corroboració objectiva" que apunti "a l'autoria de l'acusat". Al judici, el professor va dir que "mai" va enviar cap imatge íntima per xarxes socials.
La fiscalia l'acusava d'un delicte d'exhibicionisme i demanava 1 any de presó, 5 anys de llibertat vigilada i la inhabilitació per treballar en qualsevol feina que suposi tenir un contacte amb menors durant 6 anys. La defensa va sol·licitar l'absolució.
El judici, que es va fer a la secció quarta de l'Audiència de Girona, va començar amb la declaració d'alumnes que l'any 2023 feien 2n d'ESO en un institut de Blanes i van crear un perfil fals d'Instagram. Segons van explicar, el compte el van fer per fer "una broma" a un company de classe i hi tenien accés diversos estudiants.
La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la que ha estat ponent el magistrat Víctor Correas Sitjes, conclou que ha quedat provat que el grup de menors d'entre 13 i 14 anys va utilitzar el "perfil fals de l'aplicació Instagram a través del que simulaven ser una noia de 16 anys d'edat" per contactar "amb un altre usuari al qual li van enviar una fotografia d'uns pits". L'interlocutor va respondre enviant "una fotografia d'un penis".
"De la prova practicada no ha quedat acreditat, amb la seguretat i certesa que requereix qualsevol pronunciament penal condemnatori, que la persona amb la qual van contactar les menors i que va enviar la fotografia del penis fos l'acusat", resol el tribunal.
La sentència argumenta que, durant la investigació, no es va fer cap buidatge ni comprovació de la conversa d'Instagram i, per tant, no hi ha cap pericial sobre la titularitat del compte de la persona que va enviar la fotografia dels genitals.
A més, l'Audiència també assenyala que cap de les menors que van declarar al judici no recordaven "amb exactitud" el nom de l'usuari ni han pogut aportar dades que avalin que la persona amb qui parlaven fos "el seu professor".
"Aquests relats ens semblen insuficients per generar una prova de què la persona que va enviar la fotografia a les menors sigui l'acusat. Hem de deixar patentment clar que no existeix cap mena de corroboració objectiva del relat de les menors respecte de l'autoria de l'acusat", determina l'Audiència, que absol l'acusat.
