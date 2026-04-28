Ciberseguretat
Els afectats per estafes amoroses i Tinder llancen una guia per detectar el bullying emocional
Es donen consells com que "tens dret a no respondre", a "dir 'no'" o "a bloquejar"
Germán González
"No és intensitat, és pressió". Amb aquest títol, l’Associació Nacional Contra l’Estafa amb Manipulació Emocional (ANCEME) i Tinder han llançat una campanya de conscienciació per acabar amb el bullying digital en aquesta aplicació de cites. Per això, han presentat la seva "Guia per reconèixer i frenar el bullying digital en el dating", que ofereix als usuaris de Tinder consells pràctics per identificar aquest assetjament dins d’una conversa, a més d’oferir eines per denunciar-lo.
La guia assenyala que hi ha situacions en una relació virtual que apareixen de manera subtil, però poden anar a més, com missatges insistents, incomoditat si no respons o pressió per avançar ràpid en la conversa. "De vegades poden semblar interès o intensitat, però si alguna cosa no et fa sentir bé, és important no normalitzar-ho i poder posar-hi un límit", assenyalen des d’ANCEME i Tinder.
Per això, la guia ofereix mesures pràctiques per identificar aquesta pressió emocional en una conversa per l’aplicació, com la insistència a respondre, canvis bruscos d’actitud, exigències d’informació personal, no respectar els límits i generar conflicte davant d’un 'no', i la pressa per tenir una trobada física.
En aquest sentit, es recorden els seus drets als usuaris en una aplicació de cites: "Tens dret a no respondre; tens dret a dir no; tens dret a canviar d’opinió i tens dret a bloquejar". La guia remarca que "la interacció a través d’una pantalla no elimina les dinàmiques humanes que existeixen en qualsevol relació. Al contrari: en molts casos, la distància digital pot facilitar que certs comportaments apareguin abans, amb més intensitat o amb menys filtre emocional. La immediatesa, l’anonimat relatiu i la falta de contacte directe poden donar lloc a: missatges impulsius, insistència constant, pressió emocional o sexual, invasió de límits personals".
Posar límits
"En aquest context, és fonamental aprendre a reconèixer com ens sentim mentre interactuem amb una altra persona. La teva incomoditat és suficient per posar un límit. No t’has de justificar ni esperar que passi alguna cosa pitjor per actuar", assenyala la guia, que afegeix que "tu marques el ritme". També ofereix recomanacions "pràctiques perquè cada persona pugui gestionar la seva experiència i actuar amb confiança", com per exemple: "Escoltar la mateixa intuïció i prioritzar el benestar personal, prendre decisions sense necessitat de justificar-se, tallar la conversa si alguna cosa no encaixa i utilitzar eines de seguretat de l’aplicació".
Tinder ofereix diverses eines per garantir la seguretat, com un canal de denúncies, el bloqueig de contactes o verificacions de vídeo i xat, a més d’un centre de seguretat amb recursos locals, articles, consells, proves i informació sobre les funcions de seguretat i privacitat.
El director de comunicació de Tinder al sud d’Europa, Vicente Balbastre, ha explicat que la seva aplicació treballa perquè "les persones puguin connectar des d’un espai de respecte, llibertat i confiança" i que per això la guia reforça aquest compromís, "combinant eines dins de l’aplicació amb recursos educatius que ajuden a reconèixer i gestionar situacions de pressió en les converses".
Per la seva banda, Blanca Frías, la presidenta d’ANCEME, ha recordat que "moltes d’aquestes dinàmiques poden passar desapercebudes o normalitzar-se en l’entorn digital. Aquesta guia busca ajudar a identificar-les i recordar que el benestar propi ha d’estar sempre al centre de qualsevol interacció".
