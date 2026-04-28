Barcelona obre un nou punt d’atenció per a la regularització de migrants a Hostafrancs
Barcelona registra una nueva jornada de colas por la regularización extraordinaria de inmigrantes
ACN
El quart espai de suport a la regularització de migrants de l’Ajuntament de Barcelona ha entrat en funcionament aquest dimarts al carrer de Miquel Bleach, al barri d’Hostafrancs. El seu horari serà de dilluns a divendres entre les 8.30 i les 14.30 hores, amb possibilitat d’ampliar el servei. Aquest nou espai se suma als que ja funcionen des de la setmana passada: el SAIER, al carrer de Tarragona, i les OAC de Sant Miquel i la Monumental.
A Miquel Bleach es podrà obtenir l’informe de vulnerabilitat i tramitar el certificat d’empadronament. Es podran fer fins a 19 atencions simultànies. A més, aquesta setmana s’habilitarà l’enviament del certificat d’empadronament per correu electrònic o postal per a ciutadans extracomunitaris.
El nou servei s’ha ubicat en un edifici de titularitat municipal que havia estat una escola. L’immoble ha estat condicionat per crear espais d’atenció, on els tràmits es faran en antigues aules, i també s’ha habilitat un gran pati central com a sala d’espera amb capacitat per a unes setanta persones.
L’accés al servei es farà mitjançant tiquets, amb torns d’atenció el mateix dia i posteriors. La gestió de cues es farà amb personal de reforç i agents cívics, que informaran i organitzaran el flux de persones.
Per facilitar l’empadronament, s’enviarà el document a uns 93.000 ciutadans extracomunitaris. La comunicació es farà per correu electrònic segur o per correu postal, segons el cas, en diversos idiomes, informant sobre el procés de regularització extraordinària.
Es mantenen diverses vies per obtenir el certificat d’empadronament: l’oficina virtual de l’Ajuntament, les OAC amb cita prèvia, l’atenció presencial sense cita als punts habilitats i el telèfon 010 per sol·licitar-lo.
L’informe de vulnerabilitat social es tramita a través de dos circuits: les persones ja ateses per Serveis Socials rebran l’informe directament, i les que no ho estiguin podran sol·licitar-lo als punts d’atenció municipal o a entitats acreditades d’estrangeria.
A més, el Pla de Barris ha habilitat vuit punts d’atenció presencial en diversos districtes de Barcelona. Es faran sessions informatives amb equips professionals rotatius, amb un total de 34 sessions setmanals.
