Inauguració del programa
Barcelona sumarà 200 activitats com a Capital Europea del Comerç de Proximitat: al maig muntarà una gran fira a Glòries
L’Ajuntament dona el tret de sortida a un any d’iniciatives per reforçar tant el comerç tradicional com la innovació del sector
Barcelona, elegida primera Capital Europea del Comerç de Proximitat
Pròsper Puig: «La capitalitat del comerç de Barcelona portarà aquest 2026 tres actes centrals i activitats a tot el territori»
Patricia Castán
Una Fira de Comerç Local, que se celebrarà coincidint amb el Dia d’Europa els dies 8, 9 i 10 de maig a la plaça de les Glòries, serà una de les primeres i principals activitats entre les més de 200 que desplegarà Barcelona com a Capital Europea del Comerç Local 2026. L’Ajuntament i el sector han inaugurat formalment aquest dimarts el programa amb un acte al Saló de Cent que ha congregat representants de la Comissió Europea i d’altres ciutats escollides en categories de municipis menors. Tots han fet front comú per destacar el paper del comerç de proximitat tant a nivell econòmic com de vertebrador social i posteriorment fins i tot han recorregut en comitiva algunes botigues emblemàtiques de la ciutat.
El reconeixement de Barcelona com a capital europea de l’àmbit de ciutats de més de 250.000 habitants va arribar el gener passat, atorgat per la Comissió Europea, després que la ciutat catalana impulsés la idea d’una capitalitat sectorial i presentés la seva candidatura. La metròpolis va aconseguir la distinció en la categoria ‘Visionary City’ pel seu model de comerç basat en «la proximitat, la diversitat i l’arrelament al territori». Ara, ha donat a conèixer només algunes de les iniciatives que es desplegaran al llarg de l’any, i en les quals Barcelona encara està treballant, perquè arribaran als 10 districtes. Finalment seran més de 200, en lloc del centenar anunciat inicialment.
El programa en marxa s’ha configurat amb el recolzament de les més de 70 entitats del sector i dels eixos comercials, entorn de tres grans línies: promoció, reflexió i llegat. La Fira de Comerç Local, els dies 8, 9 i 10 de maig a la plaça de les Glòries, serà un dels principals muntatges i amb més visibilitat pública. Però la ciutat aprofitarà esdeveniments com la sortida del Tour de França des de Barcelona el mes de juliol que ve per «reforçar la visibilitat del comerç local». I també està prevista una campanya de comunicació apel·lant a l’orgull ciutadà per ‘Un comerç local de premi’.
40 eixos i 152.000 llocs de treball
La tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil, ha destacat el compromís de la ciutat amb el seu comerç local, divers i amb capacitat de «crear comunitat» i que suma 40 eixos comercials. Ha remarcat el paper estratègic del sector com a motor econòmic i social, ja que aglutina més de 60.000 establiments i aporta el 13,2% del PIB de Barcelona. Però també genera ocupació per a més de 152.000 treballadors i manté actius el 909% dels locals comercials. La regidora ha destacat que la ciutat pot importar el seu model però també nodrir-se de les experiències d’altres.
Sense detallar, el consistori ha avançat que la programació inclourà espais de debat i reflexió com el Fòrum europeu de les ciutats i les regions del comerç local liderat per la Generalitat de Catalunya, al qual aquest any se sumarà l’Ajuntament de Barcelona; també les Jornades europees de Benchmarking de la Unió Europea per identificar les tendències i necessitats del comerç en clau d’innovació, sostenibilitat i compromís social. Segons ha esmentat la comissionada municipal de Comerç, Natalia Quevedo, es treballarà en la creació d’un nou Observatori Local del Comerç per a la recollida de dades.
L’ajuntament també espera que la capitalitat exerceixi de punt d’inflexió per a la consolidació comercial, per la qual cosa presentarà un Pla Estratègic de Comerç Local i un Pla Estratègic de Mercats 2036 amb diversos compromisos. Planeja també la celebració d’un saló sectorial per visibilitzar les oportunitats que ja ofereix, insuflant solucions innovadores amb vista al futur.
Altres iniciatives inclouen la creació d’un segell per distingir els establiments consolidats i compromesos amb la ciutat, i un projecte per reforçar el catàleg d’establiments emblemàtics de l’urbs.
Unir forces
L’acte ha comptat amb una nombrosa representació d’institucions i de la Fundació Barcelona Comerç; Barcelona Oberta; ANGED; Comertia; la Federació d’Associacions de Mercats Municipals; Foment del Treball; el Gremi d’Hotels de Barcelona; PIMEC Comerç; Agrupació de Comerciants i Botiguers de Catalunya; el Consell de Gremis; el COACB (Col·legi oficial d’agents comercials de Barcelona), i la Cambra de Comerç de Barcelona, entre d’altres. Tots ells donen suport a la capitalitat i en molts casos participaran en les iniciatives programades.
Pero el montaje en el Saló de Cent también ha alineado a representantes de Caldas da Rainha (Portugal) y Schlanders-Silandro (Italia), reconocidas en las categorías ‘Vibrant City’ y ‘Vanguard City’, para municipios de menos de 50.000 habitantes, y de entre 50.000 y 250.000, respectivamente. Els seus portaveus han parlat del pes del comerç en la seva economia i els barris, i dels reptes de futur compartits, que inclouen la digitalització a l’ús de qualitat.
Com a mostra del teixit d’establiments barcelonins, han donat a conèixer la seva experiència titulars de diversos comerços locals, Cafès Magnífico, Be-té, Artidecoració i Raima,com diferents exemples d’arrelament i tradició, d’innovació i de relleu generacional.
Han pres part també la directora de Productes Químics, Bioeconomia i Comerç Minorista (GROW.F) de la Direcció General de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i pimes (GROW) de la Comissió Europea, Kristin Schreiber, entre altres representants europeus del sector, destacant l’oportunitat que ofereix la capitalitat per posar al comerç local en el punt de mira al continent.
Posteriorment, una comitiva ha recorregut alguns comerços emblemàtics protegits al centre de la ciutat, per acabar la seva ruta al mercat municipal de Sant Antoni, com a exponent de la xarxa de mercats d’abast locals.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare