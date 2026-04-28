Descens d’usuaris
El Bus Turístic de Barcelona perd un 36% de viatgers des del 2019 i reactiva la parada de plaça Catalunya per frenar la caiguda
El servei va tancar el 2025 amb 2,74 milions de passatgers, un milió menys que el 2023 i molt lluny dels nivells previs a la pandèmia
El 84% de turistes se senten ben acollits a Barcelona, però el 60% la veuen massificada
Almenys 12 comunitats de veïns ja han demanat l’ajuda per prohibir pisos turístics a Barcelona
El Periódico
El Barcelona Bus Turístic ha perdut més d’una quarta part dels seus usuaris (26%) en només dos anys i se situa un 36% per sota dels nivells del 2019. El servei va tancar el 2025 amb 2,74 milions de passatgers, un milió menys que el 2023 i lluny dels 4,3 milions previs a la pandèmia, segons dades de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) publicades per la cadena SER.
Després de la caiguda provocada per la crisi sanitària, el servei va iniciar una recuperació que va arribar al seu punt àlgid el 2023, amb 3,74 milions de viatgers, després de sumar 2,95 milions el 2022. No obstant, la tendència es va trencar i el 2024 els passatgers van baixar a 3,26 milions i el 2025 van tornar a caure fins als 2,74 milions.
Torna la parada de plaça Catalunya
Per mirar de revertir aquest retrocés, l’Ajuntament de Barcelona recuperarà aquesta setmana la parada de plaça Catalunya, un dels punts clau per a aquest transport.
Segons ha declarat a la cadena SER la directora de Producte de Turisme de Barcelona, Glòria Alarcón, la desaparició d’aquesta cèntrica parada, especialment atractiva per als visitants estrangers, podria ser una de les principals causes del descens de passatgers.
Un clàssic per veure la ciutat
Es pot recordar que, el Barcelona Bus Turístic, gestionat per TMB des del 1987, és el servei turístic oficial de la ciutat i no s’ha de confondre amb el Barcelona City Tour, operat pel Grup Julià i Moventis sota la titularitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
El seu principal atractiu és el sistema que permet pujar i baixar lliurement durant tot el dia en qualsevol de les seves parades, a més de serveis com audioguia en 16 idiomes, wifi gratuït i informació turística a bord dels seus característics vehicles de dos pisos.
Compta amb dos recorreguts que connecten bona part dels grans punts d’interès de la ciutat. D’una banda, la ruta Blava uneix plaça Catalunya amb el Camp Nou i passa pel passeig de Gràcia, el parc Güell i el Tibidabo. Per la seva banda, la ruta Roja recorre des de la plaça de Catalunya fins a l’Arc de Triomf, amb parades a la plaça d’Espanya, l’Anella Olímpica, el Fòrum i la Sagrada Família.
A aquests trajectes s’hi afegeixen, en determinades èpoques, propostes com el Barcelona Night Tour Bus i el Barcelona Christmas Tour.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Li cau un martell al cap mentre passejava amb la seva mare