Plet per impagament
El cantant Francisco trenca el silenci: «No m’amago. Soc un personatge públic i localitzable»
L’artista d’Alcoi assegura en exclusiva a ‘Levante-EMV’: «Visc a Godella, en el meu DNI posa l’adreça exacta de casa meva. No soc cap pròfug, s’estan acarnissant amb la meva imatge»
Jaime Roch
El cantant Francisco ha trencat el silenci amb Levante-EMV, del grup Prensa Ibérica, després de la polèmica sorgida per la paternitat de la seva filla i un presumpte impagament de la pensió de la seva filla, ara ja major d’edat: «El cas està en mans dels meus advocats, però jo no m’amago. Soc un personatge públic i localitzable», ha manifestat a l’altre costat del telèfon des del seu domicili familiar.
L’artista d’Alcoi assegura: «Sempre estic localitzable, visc a Godella i en el meu DNI hi posa la direcció exacta de casa meva, allà m’arriben totes les notificacions urgents». A més, també explica que no havia volgut fer declaracions fins aquest dilluns «per no donar importància al cas, però veig que la bola es fa cada vegada més gran i s’estan acarnissant amb la meva imatge perquè volen fer-me mal».
«De moment, no he declarat davant cap jutge, però sí que he rebut una notificació a la Guàrdia Civil de Montcada i m’he posat al servei de la justícia». A més, «l’únic que demano és que tot el que es publiqui sigui veritat o, almenys, una informació que sigui contrastada», aclareix.
Una paternitat discutida
L’enfrontament entre Francisco i Denia Apolinar es remunta al 2001, quan va sortir a la llum que l’exballarina havia tingut una filla amb el cantant. L’artista va negar reiteradament la paternitat durant anys.
No obstant, el 19 de maig del 2006, quan Naomi tenia cinc anys, el Jutjat de Primera Instància número 3 de Gavà, a Barcelona, la va reconèixer com a filla biològica de l’intèrpret després que aquest no es presentés a les proves de paternitat. Posteriorment, des del 2013, se li va imposar l’obligació d’abonar una pensió d’aliments a favor de la menor.
Després que Naomi complís els 18 anys, Francisco va presentar una demanda de modificació de mesures en què sol·licitava la suspensió d’aquesta pensió o, subsidiàriament, la seva reducció. La justícia, no obstant, va denegar la seva petició al no quedar acreditada la independència econòmica de la noia, que llavors continuava vivint amb la seva mare i no tenia prou recursos per mantenir-se per si mateixa.
Immers en la seva gira
Ara el cantant Francisco afronta una nova etapa artística amb una gira de teatres, centrada en el repàs dels seus grans èxits i en la presentació del seu nou disc, 'De cobardes no hablarán': «Estic centrat en la meva gira. Hem estat a Alacant i al maig tenim més concerts a Lleó i a la província de Madrid».
Segons ell mateix explica, la gira combina nostàlgia, grans èxits i noves cançons dins «una nova etapa personal i artística». Així doncs, Francisco es vol retrobar amb el seu públic des d’un format més sobri i emocional, recolzat en la força de la seva veu i en una carrera de més de quatre dècades sobre els escenaris.
