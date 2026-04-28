Equipament precintat
L’històric casal de Magòria a Barcelona no reobrirà fins al setembre per motius de seguretat
Els danys detectats a l’edifici obliguen a rehabilitar-lo i a ressituar temporalment les activitats veïnals
Gisela Macedo
El Casal Cívic i Comunitari Barcelona-Magòria, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 247, continuarà tancat almenys quatre mesos més per unes obres urgents per reparar uns desperfectes a l’edifici. L’equipament ja fa un mes que està clausurat i, si no hi ha contratemps, no reobrirà fins al setembre, segons han informat a aquest diari fonts del Departament de Drets Socials, titular del centre.
El casal, situat al barri de la Bordeta, va anunciar el 27 de març passat un tancament temporal «entre el 30 de març i el 10 d’abril» per uns treballs d’urgència. En aquell moment, la previsió era reprendre l’activitat el 13 d’abril. Finalment, el calendari s’ha allargat diversos mesos.
Des de la Generalitat, expliquen que l’última setmana de març va caure una peça de recolzament de la marquesina exterior i, a més, van empitjorar unes afectacions que ja s’havien detectat a la façana interior de l’edifici. Aquest empitjorament va portar als serveis tècnics a desaconsellar la continuïtat de l’activitat del centre cívic.
Així, per motius de seguretat, es va optar per precintar els accessos i tancar preventivament el casal. Una decisió que es mantindrà fins que finalitzin les obres de rehabilitació, en principi fins al mes de setembre.
Equipament veïnal en un edifici històric
El tancament afecta un espai clau per a la vida comunitària dels barris de la Bordeta i Hostafrancs, ja que el Casal de Magòria acull nombrosos tallers i activitats obertes a tota la ciutadania, així com projectes impulsats per entitats socials i culturals pensats per promoure la cohesió veïnal. Des de la Generalitat han assegurat a aquest diari que «s’està treballant amb l’Ajuntament de Barcelona per buscar espais pròxims que permetin ressituar les activitats mentre durin les obres».
Es pot recordar, a més, que els desperfectes s’han detectat en un edifici protegit patrimonialment. L’equipament se situa a l ’antiga estació de Magòria de la línia Barcelona-Martorell, projectada per l’arquitecte Josep Domènech Estapà i construïda el 1912 . Aquest singular immoble d’estil neomudèjar i modernista, reconeixible per la seva característica torre, es va mantenir abandonat durant tres dècades fins a la seva reinauguració el 2006 com a casal cívic.
Des de la Generalitat han informat aquest diari que aquest edifici ja comptava abans del març amb un diagnòstic tècnic i amb un projecte de rehabilitació pendent. No obstant, els últims esdeveniments han portat a tancar abruptament l’equipament per rehabilitar la marquesina i la façana interior.
