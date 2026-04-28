Successos
Denunciat per profanar una tomba en un cementiri de Soria per fer un ritual de santeria
El sospitós va deixar una figura de Crist sense braços ni cames, amb els cabells pintats de vermell i una tela d’arpillera com a faldilla.
Germán González
El passat 7 d’abril va aparèixer una figura de Crist mutilada i amb una perruca vermella sobre una tomba del cementiri municipal de l’Espino, a Sòria. Tot i que les primeres investigacions apuntaven a un acte de vandalisme, sembla que es tracta d’un ritual de santeria. Com que hi ha una persona identificada per aquests fets, la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians ha presentat una denúncia davant el Jutjat d’Instrucció de Sòria contra el sospitós pels delictes de profanació i un altre contra el respecte als difunts.
La denúncia remarca que el Crist tenia els braços i les cames seccionats i els cabells pintats de vermell, a més de portar una mena de perruca. A més, la fundació indica que el cos havia estat manipulat, amb una tela d’arpillera lligada a la cintura, i s’hi haurien afegit elements que reforcen la hipòtesi d’un possible ritual de santeria.
Per a Advocats Cristians, la imatge va ser col·locada sobre una tomba datada el 1955, en un espai amb simbologia cristiana, "cosa que suposa una clara alteració del lloc i una ofensa tant als sentiments religiosos com a la memòria del difunt". També considera que "no es tracta d’un acte aleatori, sinó d’una acció deliberada que utilitza símbols cristians en un context d’humiliació i menyspreu, desvirtuant completament el seu significat religiós".
La presidenta d’Advocats Cristians, Polonia Castellanos, subratlla que "és intolerable l’augment d’atacs a símbols cristians en cementiris dels últims anys. Des d’Advocats Cristians hem aconseguit portar a judici els responsables d’aquestes profanacions. Aquest tipus de fets evidencien un menyspreu creixent cap als símbols cristians que ha de tenir una resposta ferma per part de la Justícia".
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013
- Rescaten dos escaladors bloquejats a Montserrat
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Necrològiques per al dilluns, 27 d'abril del 2026