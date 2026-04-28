Al barri del Singuerlín
Una terrassa s’esfondra a l’interior d’un bar a Santa Coloma de Gramenet
No hi consta cap persona ferida
Gerardo Santos
Una terrassa ha col·lapsat aquest matí al carrer Aragó del barri del Singuerlín de Santa Coloma de Gramenet, i s’ha desprès a l’interior d’un bar. Els Bombers, que han rebut l’avís a les 7.37 hores del matí, hi han desplaçat sis dotacions.
Després de comprovar que no hi havia cap persona atrapada a la runa, i després de descartar la presència de ferits, tres dotacions han estat al lloc per avaluar l’estat de l’immoble.
Fins a la zona s’ha desplaçat també la Policia Local, així com representants del govern municipal, entre els quals l’alcaldessa, Mireia González.
Per la seva banda, els bombers, al costat de l’arquitecte municipal, han determinat que no hi ha afectacions en altres vivendes, de manera que els veïns que en un primer moment havien sigut evacuats han pogut tornar ja als seus domicilis.
No obstant, els tècnics han confirmat que el bar sí que pateix alguna patologia estructural, de manera que quedarà precintat.
El consistori assenyala que el trànsit està tallat al carrer de manera preventiva. Recomanen evitar la zona i seguir les indicacions dels serveis d’emergència.
