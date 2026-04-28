Més de 31 milions d’euros
La Generalitat ultima les obres de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires
L’execució de l’última fase dels treballs requereix el tancament de la via al barri del Pou del Merli
El Periódico
Les obres de desdoblament que el Departament de Territori està duent a terme a la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires entren en la recta final. Aquesta obra, que suposa una inversió de més de 31 milions d’euros, s’emmarca en les actuacions que la Generalitat està desplegant per millorar la funcionalitat i la mobilitat en aquest corredor, estratègic en les comunicacions entre el Baix Llobregat i l’Anoia.
Els últims treballs d’urbanització i de pavimentació requereixen el tancament de l’actual B-224 al barri del Pou del Merli, entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires, des d’aquesta setmana i fins al 15 de maig. Així, el trànsit es vehicularà per la nova carretera, de manera provisional, amb un carril de circulació per sentit i amb senyalització d’obres.
D’altra banda, les actuals parades d’autobús que donen servei al barri quedaran anul·lades durant aquest període i traslladades provisionalment a la rotonda que hi ha a 100 metres de distància, en direcció a Martorell.
Tram de desdoblament
Les obres comporten el desdoblament d’un tram de dos quilòmetres de la B-224 entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires. En un primer tram de 500 metres, el desdoblament es recolza en l’actual B-224 i a continuació se separa cap al nord. Així, es crea una nova connexió a Martorell que completarà l’existent, alhora que la B-224 actual passarà a tenir una funcionalitat més local.
A més de la construcció de la nova carretera, les obres inclouen altres treballs com el desviament de serveis afectats, les tasques de senyalització, abalisament, drenatge i seguretat, la generació de passos de fauna i el reforç del ferm d’un tram d’un quilòmetre de la B-224 actual. Es preveu que l’obra quedi completada a finals de maig.
Aquesta actuació permetrà reduir en uns 30.000 vehicles diaris els que ara travessen la urbanització del Pou del Merli de Martorell i facilitarà la relació d’aquest sector amb el nucli urbà. S’emmarca en un conjunt d’actuacions que el Govern està desenvolupant per afavorir les condicions per a la circulació en la via esmentada, en funció de les característiques i funcionalitat de cada tram.
