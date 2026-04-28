tribunals
Investiguen tres professores per accedir al mòbil d’un menor
J. G. Albalat
Una jutge de Barcelona investiga tres professores de l’escola britànica St. George de la capital catalana per haver accedit al mòbil d’un menor de 14 anys després de ser presumptament pressionat i sense el consentiment dels seus pares, segons la documentació a què ha tingut accés EL PERIÓDICO. Durant els vuit mesos d’instrucció de la causa, han declarat en qualitat d’investigades les tres docents, entre elles qui era directora del centre, així com l’alumne i el seu pare. Tots dos van declarar divendres de la setmana passada.
El cas llança preguntes, si més no, pertinents. ¿Pot un professor accedir al mòbil d’un menor sense la presència dels pares? ¿Pot fer-ho sense el permís patern? ¿Pot aquesta actuació ser constitutiva d’un delicte de coaccions i de descobriment i revelació de secrets? Les respostes a aquestes qüestions estan en mans de la jutge, que l’agost de l’any passat va dictar una interlocutòria (notificat al setembre) en què admetia la querella al considerar que el relat exposat en ella "podria ser constitutiu d’un delicte".
Les educadores acusades van declarar davant la jutge que el menor els va entregar voluntàriament la clau per accedir al mòbil i que ningú el va pressionar per facilitar el PIN, versió que rebutgen els progenitors del menor. L’actual direcció del centre va assegurar que els fets es remunten "a un període anterior a l’adquisició de l’escola per part d’International Schools Partnership (ISP), és a dir, "sota la gestió dels propietaris anteriors". Els fets van tenir lloc el gener del 2024, mesos abans del canvi de titularitat.
La querella presentada pel pare de l’adolescent exposa que el seu fill i altres alumnes del St. George van publicar en un xat de WhatsApp imatges editades d’un professor. El més lògic, exposa la querella, hauria sigut que el centre o les docents n’haguessin informat els pares i haguessin procurat la seva presència per comptar amb la seva "autorització, aprovació i consentiment" abans d’accedir al contingut del mòbil del seu fill. Però no ho van fer.
