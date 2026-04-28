Injecció de sis milions d’euros per transformar el barri de Cerdanyola de Mataró
Permetrà impulsar la regeneració urbana, l’adequació d’espais educatius i el desenvolupament d’accions comunitàries
L’Ajuntament de Mataró ha obtingut una subvenció de 5,6 milions d’euros per impulsar i ampliar el pla integral de transformació del barri de Cerdanyola. La injecció financera prové de fons europeus —concretament del Pla EDIL, atorgat pel Ministeri d’Hisenda—, i "permetrà desenvolupar accions vinculades a la regeneració urbana, l’adequació d’espais educatius i el desenvolupament d’accions comunitàries, amb una inversió total de 14 milions d’euros", detalla el govern local en un comunicat.
El programa es pot desenvolupar fins al 2030 i s’estructura en quatre blocs, vinculats a la revitalització del barri, la renovació i modernització d’equipaments educatius i esportius, la regeneració urbana i la gestió d’habitatge públic. Entre les propostes, l’Ajuntament destaca l’ampliació del saló d’actes de l’Institut Miquel Biada, que es convertirà en un espai escènic obert a la ciutadania. També les millores en les infraestructures i en l’eficiència energètica dels centres educatius Josep Manuel Peramàs, Josep Montserrat, Camí del Cros, Mar Mediterrània, Les Aigües i l’escola bressol de Cerdanyola.
Una de les particularitats de la iniciativa és que s’hi poden incorporar accions promogudes des del 2021, de manera que algunes de les propostes ja s’han executat o es troben en ple desenvolupament, com ara la iniciativa de reactivació del comerç de proximitat, la posada en marxa del Retail Lab, l’obertura de l’Espai Mataró Connecta de Cerdanyola o la instal·lació de plaques fotovoltaiques en diversos equipaments.
Un projecte que se suma al Pla de Barris
L’Ajuntament assenyala que totes les intervencions "s’han dissenyat en el marc de l’Agenda Urbana de Mataró", és a dir, "en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible, cohesió social i millora de l’entorn urbà". Així mateix, el projecte també "incorpora els principis de la Nova Bauhaus Europea, integrant criteris de sostenibilitat, qualitat arquitectònica i inclusió per avançar cap a un model de barri més habitable, eficient i centrat en les persones", indica el govern municipal.
Aquesta mesura se suma a les actuacions ja previstes en el marc del Pla de Barris, amb un pressupost aproximat de 40 milions d’euros (12,5 dels quals aportats per la Generalitat), i que busca una "transformació profunda de Cerdanyola per reduir les desigualtats, reimpulsar l’activitat econòmica, convertir els equipaments en motors de canvi, generar habitatge assequible, renaturalitzar i regenerar els entorns urbans i reforçar la participació ciutadana i el sentiment de pertinença". El programa inclou la construcció del Centre Comunitari d’Innovació i Cultura Espai Vida, així com la rehabilitació d’habitatges o actuacions a l’espai públic.
