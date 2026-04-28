El metro instal·larà generadors per evitar trens aturats als túnels
Unes 3.000 persones van haver de ser evacuades del suburbà pel personal de TMB, els bombers, els Mossos i la Urbana a causa de la fallada massiva del 28 d’abril de l’any passat.
Glòria Ayuso
Quan cap a dos quarts d’una del migdia hi va haver l’apagada massiva del 28 d’abril de l’any passat, un 20% dels trens del metro de Barcelona eren dins dels túnels. I s’hi van quedar. Sense subministrament elèctric, no van poder avançar. El personal de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van haver d’evacuar fins a 3.000 persones, que van caminar per les vies entre el balast, a les fosques, utilitzant les llanternes dels mòbils per il·luminar el camí.
Des d’aquell dia, TMB ha treballat perquè aquesta situació, que va comportar "una veritable prova d’estrès funcional", en paraules de l’operadora pública, no torni a passar. El primer ha sigut instal·lar senyalització d’emergència als túnels per millorar possibles evacuacions, i ha adquirit cadires i lliteres per facilitar la sortida de persones amb mobilitat reduïda. I per evitar la situació més greu, aviat sortirà a concurs la instal·lació de generadors d’autonomia il·limitada que subministraran prou energia a tota la xarxa perquè els trens es puguin desplaçar fins a l’estació següent i no quedin aturats dins del túnel. Aquesta font d’energia extra per a casos d’emergència se situarà a la cotxera del Triangle.
Així mateix, els nous trens que es comprin "aniran equipats amb un sistema d’última milla. A partir de la mateixa energia de les seves bateries podran arribar fins a l’estació més pròxima i els usuaris podran baixar a les andanes", va avançar ahir la primera tinenta d’alcalde i presidenta de TMB, Laia Bonet.
Centre de Control
El pla preveu, a més, instal·lar aquest mateix any un generador per reforçar l’autonomia del Centre de Control del Metro, situat a la Sagrera. Un altre aspecte que els responsables del metro van descobrir que és fonamental mentre intentaven gestionar la crisi de fa un any és el paper de la megafonia. Sense corrent elèctric, també va fallar, de manera que tampoc era possible comunicar als passatgers a les andanes què havien de fer. La nova infraestructura alimentarà aquest sistema de comunicació tradicional però que s’ha vist que és essencial, així com tots els serveis bàsics de les estacions: ascensors, les sales tècniques i la il·luminació.
Sota la sala del centre de control hi ha tots els servidors que mantenen el sistema i les operacions de TMB. Aquell dia no va arribar a caure, però poc se’n va faltar. En cas de passar, hauria requerit reiniciar tot el sistema. "Aixecar-lo tot de nou és molt complicat", assenyalen a TMB. Els responsables de TMB seguien atentament com s’anava reduint la seva autonomia, fins a arribar al mínim. Van obrir portes i van col·locar ventiladors per evitar el sobreescalfament, davant la falta dels sistemes habituals de refrigeració. Afortunadament va aguantar i, a partir de dos quarts de sis de la tarda, el metro va poder començar a restablir el servei en un tram de la L-1, i a la matinada ja funcionava completament.
Davant la falta de metro, TMB va reforçar amb autobusos de la ciutat. L’operadora, que també ha revisat els protocols d’actuació de la xarxa de bus, ha duplicat el sistema central de ràdio.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013