Audiència de Lleida
Demanen 13 anys de presó per a un home acusat de calar foc a casa seva i intoxicar un company de pis a Mollerussa
La Fiscalia demana 13 anys de presó per a un home acusat de calar foc a casa seva de Mollerussa el 19 de gener del 2025. Segons el Ministeri Fiscal, cap a les sis de la matinada el processat va aplicar una flama directa sobre un material combustible que hi havia a l'habitatge, sent conscient que el seu company de pis era dins.
L'acció de l'acusat va originar un incendi que "va posar en perill" l'altre individu, que es va despertar a causa del fum i sense que el processat l'avisés. Aquest home va aconseguir sortir de l'habitatge pel seu propi peu, però va patir una intoxicació per fum que va requerir atenció mèdica. El foc va causar destrosses en uns 50 metres quadrats de l'habitatge, que era propietat d'una empresa.
Possible substitució de pena
La Fiscalia acusa l'home d'un delicte d'incendi i d'un delicte de lesions agreujades, motiu pel qual sol·licita 13 anys de presó i la prohibició d'aproximar-se a menys de 200 metres de l'altre home i de comunicar-s'hi durant 8 anys.
El fiscal planteja substituir la pena de presó per l'expulsió del país i la prohibició de tornar a l'Estat durant 7 anys. A més, reclama que indemnitzi la víctima amb 105 euros pels set dies que va tardar a curar-se de la intoxicació per fum.
Arran d'aquests fets, el jutjat de Lleida va decretar l'ingrés provisional a presó de l'acusat. El judici està previst que se celebri el 5 de maig a l'Audiència de Lleida.
