Després de les reclamacions de 70 alcaldes
Una reforma urbanística del Govern buscarà agilitzar la creació d’habitatge a la Catalunya rural
Paneque anuncia un decret que flexibilitzarà la construcció i rehabilitació en municipis de menys de 2.000 habitants
Edu Gil
El Govern aprovarà durant el pròxim mes de maig un decret llei per adaptar la normativa urbanística a la realitat dels municipis rurals de Catalunya i facilitar la creació d’habitatge. Així ho ha anunciat aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després d’una reunió mantinguda minuts abans amb representants municipalistes i de l’àmbit rural.
La trobada, encapçalada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha reunit entitats municipalistes com la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), l’Associació Catalana de Municipis (ACM), així com el lobby Eines de Repoblament Rural i Micropobles. La cita arriba pocs dies després que uns 70 alcaldes rurals reclamessin canvis en la normativa urbanística per frenar la despoblació i facilitar l’accés a l’habitatge a la Catalunya rural.
Paneque ha assegurat que l’Executiu portava "mesos treballant" en aquesta línia i que, després de recollir les demandes plantejades recentment pel món rural, està en condicions de donar una resposta normativa. "No es pot exigir el mateix nivell de planejament i gestió a un municipi de 2.000 habitants que a una gran ciutat de l’àrea metropolitana de Barcelona", ha subratllat la consellera.
La futura norma parteix d’una doble premissa: que Catalunya afronta un problema general en matèria d’habitatge, però que les solucions no poden ser homogènies a tot el territori. En aquest sentit, el decret introduirà procediments administratius més àgils per als municipis petits, buscant reduir càrregues burocràtiques i adaptant els requisits a la seva realitat.
Noves figures urbanístiques rurals
Un dels principals eixos de la reforma serà la modificació del sistema de planejament urbanístic. Davant del model actual, basat en un únic instrument —el pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)—, el Govern planteja passar a tres figures diferenciades. Els municipis de més de 2.000 habitants mantindran el sistema vigent, mentre que els de menor dimensió es podran acollir a un nou POUM rural, amb tràmits més simplificats, especialment pel que fa a informes i avaluacions ambientals.
A més, la reforma preveu flexibilitzar els estàndards urbanístics i facilitar la rehabilitació d’habitatges a l’entorn rural. En concret, es vol afavorir la recuperació de masies i cases rurals que, a causa de les actuals limitacions normatives, han vist restringits els seus usos residencials o productius i, en alguns casos, han acabat en desús.
"L’objectiu és adaptar la normativa a les diferents realitats del territori i facilitar tant l’accés a l’habitatge com l’activitat econòmica", ha assenyalat Paneque, que ha defensat que aquestes mesures permetran avançar en l’equilibri territorial i donar resposta a una de les principals demandes dels municipis rurals.
Amb aquest decret, el Govern busca agilitzar la construcció i rehabilitació d’habitatge a la Catalunya rural i contribuir a frenar la despoblació, el principal repte demogràfic del món rural.
