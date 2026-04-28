Previsió meteorològica
¿Quin temps farà pel pont de Maig? Hi haurà de tot
La inestabilitat atmosfèrica podria ser protagonista durant tota la setmana
Andrea Valenzuela García
Pocs dies abans del pont de maig, molts esperen una situació climàtica estable al país per poder gaudir d'uns dies festius que semblin més propis de l'estiu que de la primavera. Tanmateix, les primeres previsions indiquen una tendència inestable a causa de la presència d'una massa d'aire d'origen subtropical.
Clima advers dimarts a Espanya
Aquesta setmana, les prediccions a la península Ibèrica estan marcades per matins tranquils i núvols que van creixent a partir del migdia, deixant xàfecs en molts punts i, localment, acompanyats de tempestes, calamarsa i ratxes molt fortes de vent.
Per a aquest dimarts, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu una jornada inestable a la major part de la Península, amb xàfecs des de les primeres hores a les zones del Cantàbric i del sud peninsular.
A partir del migdia, les precipitacions es podrien propagar pel nord, la meitat occidental, l'interior del país i les serres del sud-est, i als Pirineus s'esperen puntualment acompanyades de calamarsa i de fortes ratxes de vent.
Així i tot, les temperatures màximes no patiran canvis notables, tot i que sí que podrien baixar al nord peninsular i a la meitat sud. Així mateix, els valors mínims augmentaran a la majoria del país.
Temps previ al pont de Maig
De cara al dimecres, la tendència climàtica serà similar a la del dia anterior: seran probables els xàfecs i les tempestes localment fortes en regions de Galícia, zones del Cantàbric, Castella i Lleó, Extremadura, Castella-la Manxa i Madrid.
Les temperatures experimentaran una baixada notable a les àrees del centre i l'oest peninsular.
L'estabilització atmosfèrica podria arribar just abans del pont de maig: el dijous, encara que només en alguns punts del país. Per a aquest dia encara s'esperen cels ennuvolats i xàfecs amb tempesta en regions del centre i del nord, però amb una intensitat menor i menys generalitzada. La inestabilitat serà més gran a Catalunya, Navarra i el nord d'Aragó, amb precipitacions més intenses i puntualment en forma de tempestes.
Igualment, els valors que es registraran als termòmetres probablement seran subtilment més elevats.
Primeres prediccions
Per al dia festiu, l'1 de maig, l'Aemet preveu una situació d'inestabilitat a la meitat oriental de la Península i a l'àrea cantàbrica, on predominaran els cels coberts i les precipitacions en forma de xàfecs i localment de tempestes, que podrien ser fortes en regions de l'est. També s'esperen xàfecs ocasionals a les Balears i Galícia. Amb tot, en general, serà una jornada no laborable tranquil·la i assolellada a la resta del país.
Les temperatures màximes baixaran a les Balears i al terç oriental peninsular, però podrien augmentar a la resta de la Península i a les Canàries, mentre que les mínimes pujaran a la major part del país.
El cap de setmana del pont de maig probablement serà més tranquil i amb un clima més estable. La previsió meteorològica de l'Aemet és de dos dies assolellats, amb precipitacions a l'extrem nord peninsular, però amb temperatures per sobre del que és habitual per a aquesta època.
