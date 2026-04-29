Salaris de camioners
Andrea, 22 anys, camionera: "El transport és un bon sector, amb sortides laborals i un sou que ajuda a independitzar-se"
Andrea, una jove de 22 anys, es converteix en un exemple de la nova onada de dones que trien el transport de mercaderies per la seva rendibilitat i sortides laborals
Alejandro Navarro
Avui dia, la feina de camioner continua sent una de les professions que comporta més sacrifici, ja sigui per les llargues distàncies per transportar mercaderies o per la gran quantitat d’hores que requereix. En aquest sentit, el sector del transport no està fet per a tothom, ja que exigeix una gran fortalesa física i mental.
La importància del relleu generacional en el sector
Un d’aquests casos és el d’Andrea, una jove de 22 anys que va decidir aventurar-se en el món del transport. En aquest cas, la camionera es converteix en una representant més d’aquesta nova onada de persones joves que decideixen endinsar-se en el transport, on la majoria de conductors superen els 55 anys.
Aquesta mena de gestos es converteixen en una renovació per a un sector que ja començava a tenir problemes de relleu generacional. D’aquesta manera, cada vegada més dones joves comencen a veure aquest ofici com una oportunitat real i molt rendible.
Les principals causes d’aquesta incorporació femenina al transport solen ser l’estabilitat laboral, el salari, així com la possibilitat d’obtenir independència econòmica a edats primerenques, a més del mateix interès pel sector.
Una oportunitat rendible i amb moltes sortides laborals
Com ja hem esmentat, un gran exemple d’això és Andrea, camionera amb només 22 anys. Segons ella, malgrat el bon ambient a la seva empresa, de vegades el tracte amb altres companyies externes pot ser difícil. Bàsicament, no sempre seria fàcil tractar amb persones que qüestionen les teves pròpies capacitats en l’entorn laboral.
D’altra banda, la transportista anima la resta de joves a endinsar-se en el transport de mercaderies, assegurant que "és un bon sector, amb bona sortida laboral i un sou que ajuda a independitzar-se". Ara bé, la jove camionera té clar com desenvolupar el seu projecte laboral.
"M’agradaria estar al camió fins als 30, després ser cap de trànsit alguns anys i, si es dona l’oportunitat, tornar al camió", admet Andrea. Amb tot això, pretén compaginar l’àmbit familiar i la seva aspiració de ser mare amb les oportunitats laborals que li brinda el transport, sigui des de l'oficina o directament al camió.
