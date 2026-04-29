Barcelona acollirà una desfilada de motos clàssiques amb conductors ben vestits al maig
Els organitzadors del Distinguished Gentleman’s Ride preveuen reunir més de 600 motocicletes el 17 de maig
Barcelona tornarà a omplir-se de motos clàssiques i vestits elegants el diumenge 17 de maig, quan se celebrarà una nova edició del Distinguished Gentleman’s Ride, un esdeveniment que preveu reunir més de 600 motocicletes. La cita forma part d’un moviment que aquest 2026 compleix 15 anys i se celebra en ciutats de tot el món. El seu objectiu és recaptar fons per a la recerca sobre càncer de pròstata, recolzar iniciatives de salut mental masculina i contribuir a la prevenció del suïcidi en homes, en una convocatòria centrada exclusivament en causes vinculades a la salut masculina.
El punt de trobada dels «cavallers» serà el moll de la Marina, on es preveu obrir l’aparcament a les 10.00 hores i donar sortida a la ruta a les 12.00.
L’esdeveniment va néixer a Sydney (Austràlia) i es diferencia especialment per la seva particular estètica, amb motos clàssiques i conductors vestits amb vestits i estil elegant, que s’allunya dels tòpics habituals sobre els motoristes.
Segons l’organització, en la marxa hi poden participar motocicletes vintage, models clàssics i també motos modernes inspirades en dissenys antics. No es planteja com una ruta esportiva ni competitiva: el recorregut discorre a baixa velocitat pels carrers de la capital catalana, amb normes de seguretat i amb un missatge que, insisteixen els seus promotors, busca també combatre certs estereotips associats al motociclisme.
