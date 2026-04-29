Successos
Dos detinguts després d’intentar robar a un ancià amb la perillosa tècnica del "matalleó" a Barcelona
Detenidos por intentar robar a una mujer haciéndole el 'mataleón' en Nou Barris
El Periódico
Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir dilluns a la tarda dos presumptes delinqüents que van intentar robar una cadena d’or a un home gran utilitzant la violenta tècnica del matalleó, en un assalt que va tenir lloc al districte de Ciutat Vella, a la zona de la Gran Via.
La ràpida actuació policial va evitar que els lladres consumessin el robatori i va permetre protegir la víctima, que va ser sorpresa per un dels agressors, que va arribar a immobilitzar-la pel coll amb aquesta perillosa maniobra.
L’anomenat matalleó és una tècnica d’estrangulament que consisteix a abordar la víctima per l’esquena, envoltar-li el coll amb un braç i pressionar les artèries caròtides per tallar temporalment el flux sanguini al cervell, cosa que pot provocar la pèrdua de consciència en qüestió de segons. El seu ús al carrer, convertit en mètode de robatori, resulta especialment perillós i pot causar lesions greus.
Segons la informació policial, els assaltants pretenien arrencar a l’home una cadena d’or, però la intervenció dels agents va frustrar l’atac abans que poguessin endur-se-la. Tots dos van ser detinguts per l’intent de robatori amb violència.
