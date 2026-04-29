L’avantsala de les PAU
Gairebé la meitat dels aspirants suspenen les proves per accedir als graus d’Educació Infantil i Primària
Només 2.809 estudiants dels 5.155 que s’hi van presentar aquest 11 d’abril han superat enguany la Prova d’Aptitud Personal (PAP)
La xifra d’aptes baixa fins al 34,42% entre els estudiants procedents de cicles formatius de grau superior (CFGS)
Helena López
Dels 5.155 aspirants que es van presentar enguany a la Prova d’Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus d’Educació Infantil i Educació Primària a Catalunya, només 2.809 han obtingut la qualificació d’apte. Això suposa que el 54,49% dels presentats ha superat la prova, celebrada en convocatòria ordinària el passat 11 d’abril. La PAP és el requisit imprescindible per poder iniciar aquests estudis i accedir a la professió docent que any rere any deixa més del 40% dels aspirants fora d’aquests estudis.
Per vies d’accés, ha superat la prova el 57,81% de l’alumnat procedent de batxillerat i el 34,42% dels estudiants procedents de cicles formatius de grau superior (CFGS).
La prova avalua dues competències fonamentals per a l’exercici docent: d’una banda, la competència comunicativa i el raonament crític i, de l’altra, la competència logicomatemàtica. La qualificació final és d’"apte" o "no apte" i, un cop obtinguda, té validesa indefinida.
Nova oportunitat al juliol
L’alumnat que no hagi superat la convocatòria ordinària podrà tornar a presentar-se a la convocatòria extraordinària del 17 de juliol. Els qui l’aprovin podran acreditar el resultat en la preinscripció universitària de setembre per accedir als estudis d’Educació.
Els estudiants que han superat la PAP hauran de completar ara el procés d’accés amb les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), que se celebraran els dies 9, 10 i 11 de juny en convocatòria ordinària, i els dies 2, 3 i 4 de setembre en convocatòria extraordinària.
El calendari de matrícula per a la convocatòria ordinària de les PAU estableix dos períodes. L’alumnat amb batxillerat finalitzat, procedent de fora de Catalunya o de sistemes educatius estrangers —matrícula lliure—, podrà inscriure-s’hi del 5 a l’11 de maig. Per la seva banda, els estudiants que cursen segon de batxillerat a Catalunya o cicles formatius de grau superior podran fer-ho del 19 al 27 de maig.
