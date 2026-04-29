"Els joves no troben casa"
Rivas-Vaciamadrid va créixer molt ràpid (10.178 xalets i 5.669 piscines), però va haver de congelar la construcció per la falta de serveis municipals. L’Ajuntament actual presenta un nou pla d’habitatge.
Roberto Bécares
L’Adrián, enginyer d’uns 40 anys, es va mudar al barri de la Luna de Rivas-Vaciamadrid, a 20 quilòmetres de la Puerta del Sol de la capital, fa uns dos anys. El seu pis de dues habitacions, situat en una àmplia urbanització amb piscina i pista de pàdel, li va costar poc més de 350.000 euros. "Estic content, però en aquesta zona no hi ha serveis; per anar al consultori mèdic me n’he d’anar a Covibar [a l’altra punta de la ciutat], i per trobar una gasolinera, també; és a prop de la sortida a l’A-3", relata, mentre el seu gos fa pipí en una de les nombroses parcel·les buides de l’últim desenvolupament urbanístic de la ciutat.
Blocs de cinc i sis altures s’entremesclen amb fileres de xalets encisadors amb piscina comunitària davant d’enormes solars buits. Costa trobar un comerç en aquesta zona, on viu prop del 20% dels més de 105.000 veïns d’una localitat que és un cas extraordinari a la Comunitat de Madrid. Governat històricament per Esquerra Unida (un total de 34 anys), ha sigut un dels municipis que més ha crescut de la regió en les últimes dècades. Tenia 600 habitants el 1981, 45.000 el 2004 i 101.000 vint anys després.
En total, Rivas compta en l’actualitat amb 36.353 habitatges, prop de la meitat construïts amb algun tipus de protecció pública [la localitat té, a més, un dels parcs públics d’habitatge més grans d’Espanya, un 10% del total]. El 28% dels habitatges són unifamiliars: molts dels quals també van comptar amb protecció.
Rivas és, després de Pozuelo de Alarcón –el municipi amb més renda mitjana d’Espanya–, el que més piscines té de tot Madrid: 5.669, una per cada 17 habitants, segons l’últim rànquing elaborat pels Empresaris de Manteniment Professional d’Instal·lacions Aquàtiques.
Llicències paralitzades
El cert és que la localitat va créixer tant i tan ràpid que l’Ajuntament va paralitzar les llicències de nova construcció entre el gener del 2022 i el gener del 2024 amb l’argument que no podia oferir els serveis necessaris. La mesura va ser sotmesa a votació popular. Més d’un 80% dels veïns s’hi van mostrar a favor. "Jo em preguntaria quin sentit té residir aquí si el teu fill continuarà escolaritzat a la capital perquè no queda lloc a cap escola", va dir el llavors alcalde Pedro del Cura sobre els motius per obrir un període de reflexió amb la ciutadania sobre què calia fer sota el paraigua de l’eslògan Párate a pensar.
La iniciativa, que va provocar que hi hagués menys oferta, no va ajudar, precisament, a frenar l’escalada de preus de l’habitatge que tota la regió estava ja patint després de la pandèmia. En l’actualitat, segons Idealista, el metre quadrat de Rivas és el més car de tot l’est de la comunitat, amb un preu de 3.241 euros/m2, i per sobre d’altres ciutats del primer cinturó metropolità com Getafe (3.162 euros/m2) i Móstoles (2.924 euros/m2).
Davant la falta d’habitatge assequible, molts joves que volen continuar vivint a la població han d’anar a altres llocs. La regidora d’Urbanisme i Habitatge, Yasmin Elena Manji, que atribueix l’escassetat d’habitatge a "un fenomen estructural que està afectant tot el país" i al fet d’haver paralitzat les llicències, assegura: "L’augment de preus és el que està expulsant la joventut o el que impedeix que es pugui emancipar".
Subscriu-te per seguir llegint
