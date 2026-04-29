Gran apagadaResidència Font dels CapellansAcció de la PAHCDia de les EsquadresPròrroga dels lloguersCE ManresaConcurs de Relats Breus
Els professors faran cinc dies de vaga entre maig i juny

La mobilització inclou tres aturades generals i dues per servei territorial. Els sindicats lamenten "la falta de voluntat negociadora" de la conselleria.

Manifestació de professors durant la vaga del 20 de març passat, a Barcelona. | JORDI OTIX

Manifestació de professors durant la vaga del 20 de març passat, a Barcelona. | JORDI OTIX

Helena López

Barcelona

Van advertir que el curs no acabaria amb normalitat i així serà. Els portaveus d’Ustec, Aspepc, la CGT i la Intersindical van presentar ahir –davant el Palau de la Generalitat i asseguts en pupitres– el nou calendari de mobilitzacions, que inclou un total de 17 dies de vaga, per territoris i nivells educatius, i que arrencarà el 7 de maig amb una jornada d’aturada en l’etapa 0-3 i acabarà el 5 de juny amb una vaga general, a quatre dies de la selectivitat.

El nou cicle de protestes previst per als centres públics inclou tres vagues generals –els dies 12 i 27 de maig i 5 de juny– i dues per servei territorial. Un calendari que, segons els sindicats convocants, segueix el mandat de la consulta feta aquest mes d’abril, en què van participar 31.600 docents i en la qual el 90% del professorat es va posicionar en favor de l’aturada. D’aquests, el 58% va apostar per "fórmules que intensifiquin el conflicte i vagin més enllà de la fórmula plantejada en les vagues de març". I així s’ha decidit.

Els quatre sindicats convocants asseguren arribar a aquestes noves propostes davant "l’absoluta falta de voluntat negociadora" de la conselleria.

A Barcelona, les vagues territorials seran el 18 de maig i 2 de juny. Les específiques del 0-3 estan convocades el 7 de maig –la primera del nou cicle– i el 20 de maig. Després de la primera vaga general del trimestre, el 12 de maig, serà el torn de la vaga territorial al Baix Llobregat i el Penedès (13 de maig). El 14 de maig l’aturada serà a Girona i la Catalunya central, i tancarà la setmana la vaga a Lleida, Alt Pirineu i Aran, el 15 de maig.

Els portaveus dels quatre sindicats convocants van insistir que depèn del Govern que aquest calendari es dugui a terme o no. "La nostra voluntat no és fer tants dies de vaga, presentem aquest calendari com a mesura de pressió perquè el Govern es torni a asseure", va anunciar Iolanda Segura, portaveu d’Ustec. Segura va afegir que "només asseure’s" no és suficient i que, si volen parar les vagues, el que faria falta és un acord "amb la majoria", que ha de passar per una millora salarial més gran a la pactada amb CCOO i la UGT.

Sortides i colònies

En paral·lel al ple nou calendari de vagues, els claustres catalans fa mesos que impulsen altres mesures d’acció més o menys simbòliques. La més contundent, el rebuig de realitzar sortides i colònies el curs vinent, a la qual ja s’han sumat 725 centres i que ha provocat la caiguda de més d’un 54% de les reserves de cases de colònies, segons el sector, i el malestar de famílies i alumnes.

