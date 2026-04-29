Mobilitat
El Govern garanteix la gratuïtat de Rodalies fins dilluns
Pau Lizana Manuel
El Govern va garantir ahir que els bitllets de Rodalies seran gratuïts almenys fins dilluns que ve (4 de maig). És la data en què es preveu, més de tres mesos després, que s’aixequin totes les restriccions de velocitat imposades des de la crisi ferroviària derivada de l’accident de Gelida al gener. No obstant, no queda clar que passarà just després d’aquesta data. En aquests moments, la Generalitat està negociant amb Renfe i el Ministeri de Transports si es donen les condicions suficients perquè els usuaris tornin a les tarifes que estaven en vigor abans que el temporal Harry fes estralls a la xarxa ferroviària catalana o bé s’allarguen les bonificacions una vegada més.
"En els pròxims dies tenim reunions per acabar-ho de determinar", va apuntar ahir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. La gratuïtat està vigent des del 24 de gener i l’últim acord per prorrogar la mesura caducava ahir. La també portaveu del Govern va assegurar que, "amb tota probabilitat", Rodalies serà gratis fins almenys el 4 de maig. "Ho acabarem d’acotar", va afirmar donant a entendre que en els pròxims dies s’anunciarà la decisió definitiva en funció de si es compleix amb el calendari previst per a la "normalització" del servei.
No és la primera vegada que Paneque esgota el límit per confirmar la gratuïtat de la xarxa ferroviària catalana. Normalment, les negociacions amb Renfe i el Ministeri de Transports s’allarguen fins a l’últim moment abans que venci l’última pròrroga de la mesura.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Manresa converteix en públic el canal de la fàbrica de riu més singular d’Europa
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió