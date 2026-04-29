A Sant Adrià i Badalona
El pla per fer pisos més petits a les Tres Xemeneies del Besòs encén el debat de la densificació
Els partidaris de la mesura apel·len a diversificar els habitatges per atraure diferents tipus de famílies i els detractors adverteixen contra el risc de massificació en una zona inundable
La Generalitat estudia densificar el barri de les Tres Xemeneies del Besòs amb pisos socials més petits
Jordi Ribalaygue
El pla en estudi per construir pisos més petits amb què incrementar el parc d’habitatge protegit en el futur barri de les Tres Xemeneies concita opinions diverses a Sant Adrià de Besòs i Badalona. Mentre n’hi ha que es posicionen a favor, algunes entitats i partits del Barcelonès Nord discrepen o expressen reticències amb què se sondegi augmentar les llars pendents d’edificar al veïnat limítrof a la central tèrmica desmantellada, com va avançar EL PERIÓDICO.
Entre les organitzacions contràries s’explica la Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies, partícip en el contenciós pendent de resolució contra el Pla Director Urbanístic (PDU), amb el qual la Generalitat va traçar el futur barri amb almenys 1.783 pisos i un complex de la indústria audiovisual. L’entitat s’oposa a augmentar la densitat de les vivendes de protecció oficial, com a figura en un acord amb 28 objectius subscrit pel Consorci del Besòs (integrat per la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Montcada i Reixac) i la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs (CVBB), formada per les federacions d’associacions de veïns d’aquestes cinc ciutats.
Al seu torn, ERC desconfia que en l’entorn de l’antiga planta elèctrica es pugui posar en pràctica la densificació, la idea que el president de la Generalitat, Salvador Illa, predica davant les dificultats per disposar de sostre a un preu accessible. Els Comuns es mostren favorables d’entrada, però reclamen concrecions de com s’aplicarà al límit entre Sant Adrià i Badalona per alleujar la demanda de vivenda protegida. Els socialistes de Badalona defensen la proposta sempre que no suposi «una massificació a la zona», mentre que Guanyem Badalona la titllen d’«irresponsabilitat».
Inundabilitat davant vivenda assequible
La Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies jutja que «augmentar la densitat significa incrementar el risc» per inundabilitat al nou barri, als voltants de la desembocadura del riu Besòs i la platja. Argumenta que «augmentar el nombre de vivendes, tot i que es mantingui el sostre edificable i siguin més petites, no garanteix que no augmenti el nombre d’habitants del futur barri». A més, augura que engrandir el parc de vivendes «no vindrà acompanyat del necessari increment de zones verdes ni d’equipaments» i nega que respongui a demandes de particulars, «sinó de fons d’inversió i inversors internacionals per especular».
És un plantejament similar al de Guanyem Badalona, que veu la proposta «amb molta preocupació». La considera una «operació de ‘ social-washing’ per fer més rendible un projecte que neix amb grans carències». La formació de l’exalcaldessa Dolors Sabater argüeix que «fer els pisos més petits i augmentar la densitat és una trampa» perquè es proposa partint de la «necessitat de pisos socials». A més, troba a faltar la creació d’escoles o centres de salut en el futur barri. Per tot això, resumeix que densificar a les Tres Xemeneies seria « unnyap especulativa que ignora les recomanacions dels experts i les demandes històriques dels moviments socials».
Al contrari, la CVBB es reafirma que les promocions al costat de la vella planta són una «oportunitat d’or» per comptar amb més pisos a preu fora de mercat per a diferents llars – solters, famílies monoparentals, parelles amb fills o sense ells – i proporcionar més domicilis per al programa Vesta, que atén dones amb fills a càrrec en situació d’exclusió. La Federació d’Associacions de Veïns de Sant Adrià – integrada a la CVBB – també recolza la proposta.
Al seu torn, l’Associació de Veïns de Sant Joan Baptista –on es troba l’antiga central– confia que la densificació sigui un mitjà «positiu per canviar la tipologia de vivenda i oferir un ventall més gran de possibilitats» a habitants de l’entorn, pensa el seu president, Ginés Romero. «Hi ha un problema amb la vivenda que no és fàcil arreglar-ho i no se soluciona des de l’idealisme polític o mediambiental», esgrimeix el dirigent veïnal, que recalca que l’entorn de les Tres Xemeneies no ha de convertir-se en un «barri elitista»: «No volem que quedi al marge i sigui com a la zona marítima de Badalona, on s’ha construït sense control i les zones verdes són les justes, sinó que s’integri amb la resta de la ciutat i els nostres fills puguin viure també allà».
En línia amb el govern socialista de Sant Adrià, el PSC de Badalona recolza la idea des de l’oposició. «La crisi de la vivenda és molt més intensa que fa uns anys i és necessari adaptar el model urbanístic a aquesta nova realitat», afirma el president del grup municipal, Fernando Carrera, que defensa «incorporar més diversitat de tipologies de vivenda per donar resposta a les necessitats de nous veïns». Això sí, remarca que aquesta aposta «no ha d’anar en detriment de la qualitat de les vivendes ni suposar una massificació de la zona».
Preguntes i dubtes
Per la seva banda, ERC estudia preguntar sobre la mesura. «Redensificar és un mal auguri, ja sabem el que passa: es guetifica, hi ha més conflicte social i es posa molta gent al mateix lloc, cosa que dificulta la convivència», declara el portaveu dels republicans a Sant Adrià, Rubèn Arenas. «No s’ha de redempsificar més quan no tenim dissenyats els equipaments per al barri i, si ho hem de tornar a valorar quines necessitats fan falta en aquest espai si ve molta més gent», argumenta.
El líder d’ERC a Badalona, Àlex Montornès, coincideix que tampoc li agrada el concepte, tot i que suggereix estudiar-ho «en detall». «Les famílies han canviat moltíssim, té lògica que no tots els pisos tinguin tres habitacions i les necessitats de vivenda no són les mateixes que anys enrere, estem disposats a parlar per adaptar l’oferta a com són les famílies, però no a densificar per densificar per densificar per posar la gent en algun lloc», distingeix.
La portaveu dels Comuns a Sant Adrià, Irene Aldabert, recorda que hi ha «una llarga llista d’espera» de demandants de vivenda protegida, per la qual cosa planteja «ajustar aquesta demanda amb la densificació» a les Tres Xemeneies. «Però no pot ser l’única solució, tenim més de 1.000 pisos buits a Sant Adrià», xifra la regidora. Encara més, recalca que queda per resoldre quant costaran aquestes noves vivendes, com es farà front al risc d’inundació i si els constructors assumiran més càrregues per condicionar el veïnat, si obtenen més beneficis a l’augmentar la construcció.
