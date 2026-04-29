Mobilitat més sostenible
L’AMB aprova el seu full de ruta per reduir un 30% el CO2 del trànsit
L’ens preveu millorar el transport públic a la segona corona, retallar del 25% al 22% la mobilitat amb cotxe i incrementar un 10% els desplaçaments a peu, bici o VMP.
Glòria Ayuso
El Consell de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va donar ahir llum verda inicial al seu Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU) 2025-2030, en el qual marca com a principals reptes garantir l’accés al transport públic als seus 36 municipis, posant el focus en l’autobús i en la segona corona, i millorar la qualitat de l’aire, amb el desplegament de les zones de baixes emissions i el final de les etiquetes grogues el 2028, i propiciant un canvi d’hàbits en la mobilitat privada.
El seu objectiu és reduir a la meitat la població que viu en zones desateses pel transport públic, i també posar atenció en l’accés als centres de treball i els polígons. El PMMU marca com a objectiu reduir un 30% les emissions de CO2 derivades del tràfic rodat i ferroviari, fomentant l’accés al transport públic, reduint l’ús del cotxe i augmentant almenys un 10% els desplaçaments diaris a peu, en bici, patinet o altres vehicles de mobilitat personal. Es tracta d’un full de ruta continuista respecte a l’anterior pla, però amb algunes novetats. Per exemple, posa per primera vegada atenció en la contaminació acústica, que té una incidència en la salut de les persones que s’ha demostrat també com un factor rellevant.
El gran desafiament polític i operatiu d’aquest pla és la gestió de l’autobús interurbà. L’AMB comptava assumir la gestió de mig centenar de línies de la Generalitat que passen pel seu territori per reformular-les i treure-les a concurs després del final de les actuals concessions el 2028. Els futurs contractes, a més de donar millor servei a la segona corona, havien de respondre a una nova realitat urbana que projecta 50.000 noves vivendes, que requeriran més transport públic. No obstant, el Govern va anunciar ahir que ampliarà sis anys més aquestes concessions, i l’AMB haurà d’analitzar ara com afecta al seu pla aquesta pròrroga. "Continuarem reclamant aquesta assumpció de les competències en aquestes línies", ja va assenyalar fa uns dies el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat, Carlos Cordón.
Restriccions de circulació
Els plans de l’ens metropolità passen per reduir dràsticament la població exposada a nivells de contaminació de NO2 i partícules PM10 i PM2.5 per sobre dels valors límit que marca la directiva europea. Segons les projeccions de l’AMB, la implantació de les mesures del nou pla de mobilitat permetria que la població afectada pel NO2 passi del 80% al 8%. En el cas de les partícules PM10, l’exposició descendiria del 23% al 4%, i en les partícules PM2.5, del 80% a menys del 20%. "És una neteja total de l’aire en una zona urbana", assenyala el director de Mobilitat i Transport de l’AMB, Joan M. Bigas.
L’1 de gener del 2028 han de començar les restriccions de circulació en dies feiners per als cotxes i motos amb etiqueta groga per les zones de baixes emissions ja actives i les que es preveuen implantar als municipis de més de 50.000 habitants. El pla preveu acompanyar els municipis en el compliment d’aquest calendari. No obstant, redueix només del 25% al 22% la quota modal del cotxe, tenint en compte un escenari general d’augment de la mobilitat i d’una ampliació de l’oferta de transport públic.
A més de millorar un 10% la velocitat comercial del bus, contempla fomentar el cotxe compartit i continuar amb el desplegament del servei metropolità de motosharing, que en el dia d’avui suma 10.000 viatges al dia.
El PMMU preveu, a més, expandir el servei de bicicleta compartida AMBici cap al Vallès i el Baix Llobregat nord, després que la seva implantació en poblacions més allunyades de Barcelona, com ara Sant Boi i Viladecans, hagi funcionat bé. L’AMB treballa amb la mirada posada en el 2030 sota la voluntat de fusionar-se amb el Bicing de Barcelona en un sistema únic metropolità.
