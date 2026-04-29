Transport públic
Moventis i els conductors de bus de l'Hospitalet arriben a un preacord després de més d’un any i mig de conflicte laboral
El pacte assolit entre sindicats i empresa haurà de ser ratificat per l’assemblea dels treballadors abans de rebre el vistiplau definitiu
Àlex Rebollo
Moventis i els sindicats del servei d’autobusos de l'Hospitalet i El Prat de Llobregat han arribat a un preacord després de més d’un any d’un conflicte laboral que s’ha arribat a judicialitzar en diverses ocasions. El preacord encara ha de ser explicat i votat per la plantilla de treballadors, motiu pel qual les diferents parts prefereixen ser prudents de cara a la resolució del conflicte, a l’espera que sigui, o no, ratificat en assemblea. De moment, compta amb el suport de l’empresa i dels representants sindicals de CCOO —el sindicat majoritari— i UGT, però no de la CGT.
Els conductors de bus van sumar una primera victòria al febrer d’aquest 2026 en el seu conflicte laboral amb Marfina Bus —empresa del grup Moventis que gestiona les línies de l'Hospitalet— després que un jutge estimés parcialment la seva demanda contra l’empresa. La sentència, que no era ferma, va considerar "injustificat" el canvi substancial en les condicions de treball dels conductors i altres empleats aplicat per Moventis i va remarcar que s’han de restablir les condicions prèvies al 7 de gener de 2025, quan la companyia va aplicar l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors per reestructurar jornades i vacances de manera unilateral. Una decisió contra la qual Moventis va presentar recurs, tal com van assenyalar fonts de la companyia. El preacord actual busca superar les conclusions de la mateixa sentència, així com altres possibles pronunciaments futurs.
L’ús del 41 va suposar així un canvi en la distribució de la jornada laboral dels treballadors perquè, en comptes de ser de dilluns a divendres amb caps de setmana opcionals, passés a ser de dilluns a diumenge i, per tant, tots els conductors cobrissin de manera rotativa les guàrdies del cap de setmana. També va implicar moure el calendari de vacances, fins aleshores concentrat entre juny i setembre, perquè aquestes es distribuïssin durant tot l’any. Unes variacions que l’empresa sempre ha considerat necessàries per al desenvolupament del servei.
Malgrat la sentència favorable als treballadors, el jutge remarca també que la improcedència de la mesura es basa únicament "per la falta d’acreditació de les causes que la fonamenten", però que no s’aprecia que es tracti d’una mesura "sobredimensionada" —com va sol·licitar la part demandant—, ni una "indefensió" dels treballadors respecte a la mesura, ja que aquests n’eren coneixedors. Més enllà de considerar-la injustificada, la demanda del comitè d’empresa reclamava la nul·litat dels canvis organitzatius sostenint que l’empresa no els havia notificat la mesura a la representació legal dels treballadors. Així, la sentència considera que, després de valorar totes les circumstàncies, "no es pot acollir la nul·litat pretesa per l’actora".
Conflicte enquistat
El conflicte laboral s’arrossega ja des de la tardor del 2024. Des d’aleshores, la convocatòria de vagues i aturades parcials, així com la judicialització de la situació per totes dues parts han estat una constant. Els treballadors insisteixen que bona part del problema resideix en el fet que es concedís el servei a Moventis després de presentar una oferta econòmica anormalment baixa per fer-se amb les regnes del servei a l’abril del mateix any i assenyalen l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’administració responsable del servei, per permetre-ho.
Usuaris habituals de les línies de bus de l'Hospitalet i representants polítics com el mateix alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, també han requerit a l’empresa que millori el servei. De fet, l’AMB ja ha interposat diverses sancions a Moventis, inclosa una per un valor de 325.000 euros, després de detectar nous "incompliments" del contracte dels autobusos de l'Hospitalet i altres municipis del Baix.
Fonts de la companyia han defensat en diverses ocasions a aquest diari que quan els vehicles surten de capçalera les ràtios de puntualitat són properes al 90% i que els desajustos es produeixen en els trams entre parada i parada, on els busos es veuen afectats pel trànsit, semàfors o altres elements.
