"N’hi ha que agafen la baixa el primer dia"
Els centres d’ensenyament alerten que augmentar els examinadors del carnet de conduir no és la solució. El 2025 se’n van incorporar 15 i la llista d’espera va passar de 75.000 a 85.000 persones.
David López Frías
Esquerra (ERC) va portar aquest dilluns al Congrés la proposta de traspassar al Servei Català de Trànsit les competències en matèria d’organització i realització dels exàmens per treure’s el carnet conduir. Unes atribucions que ostenta la Direcció General de Trànsit (DGT). Els republicans defensaven aquest traspàs com a via per acabar amb les llistes d’espera que hi ha a Catalunya per accedir a l’examen pràctic. El debat es va saldar sense sorpreses: El PSOE i el PP van tombar la iniciativa, malgrat que els socialistes havien arribat a negociar amb ERC el traspàs d’aquestes competències.
Els republicans reclamaven aquesta mesura perquè consideren que augmentar les places d’examinadors, una cosa que el Congrés sí que va recolzar, no solucionarà el problema de les llistes d’espera. De fet, l’any passat es van incorporar 15 examinadors a una plantilla de 138 funcionaris. Llavors, la llista d’espera era de 75.000 persones. Avui, amb aquest personal ja actiu, la llista és de 85.000 persones.
És aquest un diagnòstic que comparteixen les autoescoles catalanes. El president de la Federació d’Autoescoles de Catalunya, Raül Viladrich, és també de l’opinió que obrir més places no és garantia de millora del servei i explica que s’han donat diversos casos, a Girona o Lleida, en els quals "l’examinador que va assumir la plaça va agafar la baixa mèdica immediatament, treballant un dia o cap".
En la mateixa línia, Inés Granollers, la diputada d’ERC que va defensar aquesta proposició al Congrés, assegura que "hi ha funcionaris que s’agafen la baixa el primer dia de feina". Granollers relaciona aquestes baixes amb el fet que els funcionaris no són locals. "Com que no tenim transferides les competències, la gent d’aquí no oposita. Els funcionaris espanyols que aproven les oposicions, quan arriben a Catalunya, volen tornar a la seva terra. És una cosa normal, però ho estem patint nosaltres".
Pla de xoc
"La llista d’espera per examinar-se a Catalunya era de 75.000 persones l’estiu passat. Ara ha pujat a 85.000, cosa que deixa clar que no s’ha fet res. Aquest estiu serà complicat en aquest aspecte i creiem que, o es fa alguna cosa, o la llista continua pujant", va advertir Granollers en conversa amb aquest diari. Els republicans plantegen que "es podrien habilitar funcionaris de Generalitat, de Mossos d’Esquadra, per cobrir aquest tipus d’exàmens".
L’estiu passat, a preguntes d’ERC, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va afirmar que preparava "un pla de xoc". Un pla que també ha confirmat la DGT, però del qual encara no es coneixen detalls ni calendari.
La saturació que pateix Catalunya repercuteix també, segons Granollers, "en els mateixos treballadors". "La gent no es va a queixar a la DGT, sinó a la seva autoescola. Això es trasllada als examinadors. Les plantilles estan tensionades. I tenim com a resultat casos com el de Lleida, en el qual al març hi havia quatre funcionaris de baixa per ansietat", explica.
Granollers recorda que la batalla pel traspàs de competències dels exàmens de conduir dura set anys: "A Esquerra des del 2019 demanem el traspàs d’aquestes competències. Sabem que és un procés molt llarg, però a Catalunya no podem esperar tant", remarca. Lamenta que el PSOE hagi frenat la iniciativa i recorda que "això ja es va votar al Parlament de Catalunya. Curiosament, el PSC hi va votar a favor. Però vam presentar aquesta PNL al novembre al Congrés i el PSOE hi va votar en contra. L’únic que demostra és que el PSC només és una sucursal del PSOE".
