Robatoris a la ciutat
El pla Kanpai permet l’expulsió de més de 35 multireincidents estrangers que operaven a Barcelona
La comissària Estruch assenyala que els delictes a Barcelona van baixar l’any passat
Germán González
Un dels objectius del pla Kanpai contra la multireincidència que s’aplica des de fa un any en bona part de Catalunya és acabar amb els delinqüents amb més risc de persistència a cometre el delicte. Una de les maneres de fer-ho és utilitzar la via de l’expulsió al seu país dels criminals estrangers més actius en robatoris i furts, i que acumulaven nombroses causes judicials. Aquesta estratègia ha permès l’expulsió de més de 35 multireincidents d’alt risc amb més de 300 antecedents que operaven a Barcelona.
Es tracta d’un treball conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional per localitzar aquests delinqüents d’origen estranger i comprovar les causes judicials que acumulen, així com els antecedents penals. A partir d’aquí s’inicia la tramitació administrativa d’expulsió per conductes molt greus, com ara activitats contràries a la seguretat pública de manera reincident.
Per aquest treball conjunt, els Mossos han premiat un inspector de la Policia Nacional en el marc del Dia de les Esquadres de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, que s’ha celebrat aquest dimecres al Palau de Congressos de Barcelona. En concret, s’han lliurat 23 medalles, set plaques i una trentena de felicitacions a agents de diferents cossos i personal civil per la seva trajectòria o pels serveis que han prestat de suport a l’actuació policial. També per intervencions meritòries per salvar vides, com la d’una persona que es volia suïcidar a Horta-Guinardó o la d’una agent de l’Eixample que va rescatar un home que va caure a les vies del metro.
En la seva intervenció en aquest acte, la cap dels Mossos a Barcelona, la comissària Montse Estruch, ha remarcat la baixada dels delictes d’un 6,1% a la ciutat l’any passat en comparació amb el 2024. Ha indicat que es tracta de nivells similars als del 2015 i que s’ha revertit la corba delinqüencial de l’última dècada. També ha assenyalat que han augmentat les identificacions de sospitosos, els detinguts, la resolució de casos i la intervenció d’armes blanques.
A més, la comissària ha destacat el model policial desenvolupat a la ciutat amb més presència per millorar la prevenció, la intel·ligència per ocupar l’espai públic i la coordinació amb altres cossos. "La seguretat es construeix sumant esforços, requereix una visió conjunta amb un lideratge institucional", ha indicat la comissària, que ha afegit el suport de la judicatura i la fiscalia.
També ha indicat l’aplicació del pla confiança perquè la ciutadania "senti la policia al seu costat i que ens permet conèixer millor el territori". La comissària ha finalitzat recordant els "reptes" que tenen al davant, com acabar amb l’ús d’armes blanques, el crim organitzat, les agressions sexuals o la multireincidència, "que ens obliguen a estar alerta".
