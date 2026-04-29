‘PNAS’ retira un estudi de Barbacid per conflicte d’interessos
Patricia Martín
L’Acadèmia de Ciències dels EUA ha retirat de la seva revista científica (PNAS) l’estudi de Mariano Barbacid que va tenir tant ressò perquè conté un tractament experimental eficaç contra el càncer de pàncrees en ratolins. La revista ha comunicat que retira la investigació, publicada al desembre, a causa d’"un conflicte d’interessos rellevant no revelat durant el seu enviament". El motiu és que ni Barbacid ni les dues coautores de l’estudi, Vasiliki Liaki i Carmen Guerra, van informar que són copropietaris de la biotecnològica Vega Oncotargets, una empresa per captar fons i explotar la nova teràpia.
La revista aclareix que "la política editorial estableix que els membres de l’Acadèmia que tinguin un conflicte d’interès, financer o d’un altre tipus, que es pogués considerar que influeix significativament en la seva objectivitat o que crea un avantatge competitiu injust per a qualsevol persona o organització vinculada a la investigació, han d’enviar el seu treball mitjançant una presentació directa", un mètode que no va utilitzar Barbacid, que és membre de l’Acadèmia. L’investigador, un dels més reconeguts al món en oncologia molecular, va aclarir després de la decisió de l’Acadèmia que efectivament se li va oblidar "mencionar els vincles amb l’empresa", però que va ser "sense mala fe ni voluntat d’ocultació". Va indicar, a més, que la revista els ha proposat reparar "l’omissió formal" i publicar l’article amb el mètode estàndard per als científics no membres de l’acadèmia, ja que "el valor de la investigació per si mateix no està en dubte", per la qual cosa "l’article tornarà a ser publicat ben aviat".
