Successos
El restrenyiment no seria la causa de les lesions anals al nadó maltractat
Les doctores, especialistes en violència infantil, i la forense consideren les ferides del menor "compatibles" amb una presumpta agressió sexual.
Beatriz Pérez
Les pediatres de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona –centre de referència en el tractament de la violència infantil– consideren "molt poc probable" que les lesions anals que presentava el nadó presumptament maltractat pels seus pares es deguessin al restrenyiment. Aquestes professionals, especialistes en violència física i sexual en la infància, consideren – igual com la metge forense que el va examinar– que aquestes ferides són "compatibles" amb una presumpta agressió sexual amb penetració.
Els progenitors del nadó, que en el moment en què es van detectar els indicis de violència comptava amb només sis setmanes de vida, es mantenen en presó preventiva des del 20 de març. El nen va sortir de la Vall d’Hebron el 16 d’abril, un mes després, amb una família d’acollida d’urgència amb la qual s’estarà fins que els tècnics de Drets Socials determinin el seu destí: o bé algun membre de la seva família extensa, una vegada descartat un eventual risc, o bé una altra llar d’acollida de manera més estable. Segons fonts d’aquest diari, el nen actualment es troba bé, somriu, interactua amb l’entorn i no ha hagut de tornar a trepitjar cap hospital excepte per seguir les revisions programades.
L’estratègia de defensa dels pares es basa en el fet que les fissures annals del nen –que eren només algunes de les múltiples lesions que presentava– podrien ser producte de femtes "voluminoses" relacionades amb un problema de restrenyiment, cosa que descartaria el presumpte delicte d’agressió sexual. Els advocats mantenen que un nen tan petit no sol fer deposicions de gran mida, cosa que, apunten, podria haver provocat fissures anals.
Respecte a la resta de ferides, els pares han demanat una sèrie de tests genètics amb l’objectiu de poder demostrar que els hematomes i lesions que presentava el nadó en diferents parts del cos es deuen a una malaltia. A l’espera dels resultats, tant els forenses com les pediatres que van atendre el nadó a la Vall d’Hebron no creuen que aquestes lesions fossin causades per una patologia. De fet, des que el nadó va ser apartat de l’entorn familiar –primer a l’hospital i després amb la família d’acollida– no ha tornat a presentar noves lesions i està evolucionant bé.
Múltiples fractures
A més de fissures anals, el petit presentava hematomes a les cames i a la zona genital. També se li va detectar una fractura al fèmur, lesió que va encendre les alarmes a Sant Pau el 16 de març –centre que havia vist el nen sis dies abans– i va motivar la seva derivació automàtica a la Vall d’Hebron.
