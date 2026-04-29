1.500 inscripcions disponibles
El Sindicat Manter organitza la Segona Cursa Antiracista de Barcelona: serà el 13 de juny i recorrerà Montjuïc
L’organització Top Manta recupera la prova popular que l’any passat va reunir unes 6.000 persones al barri de Sants
El Periódico
La cooperativa Top Manta ha presentat aquest dimecres la segona edició de la Cursa Antiracista de Barcelona, que tindrà lloc el pròxim 13 de juny. En un acte a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), l’organització ha explicat que la prova popular es trasllada aquest any fins a la muntanya de Montjuïc, després d’una primera edició exitosa al barri de Sants. A més, entre aquest any i el 2027, Top Manta té previst organitzar altres marxes a Terrassa, Sallent, Salt, Girona, Sabadell, Solsona, Vic, Manresa i a la comarca de la Garrotxa.
Aquest any, el lema de l’esdeveniment serà "No sobren migrants, sobren racistes". Durant la presentació, portaveus del sindicat manter han defensat la "urgència" de mobilitzar-se contra la xenofòbia i les desigualtats que pateixen les persones racialitzades. Els membres de Top Manta també han denunciat que les morts que es produeixen a les fronteres "no són accidents", sinó conseqüències d’un "sistema racista" que afavoreix algunes persones i obliga unes altres a arriscar la vida.
La gran prova del 13 de juny donarà el tret de sortida a les 18.00 hores des de l’avinguda Ferrer i Guàrdia, al costat de la Font Màgica; i després avançarà per l’avinguda de l’Estadi i deixarà a un costat el Palau Sant Jordi pel passeig Olímpic i el carrer dels Jocs Olímpics del 92 fins a acabar en el mateix punt d’inici. Les inscripcions costen 20 euros i es poden aconseguir a la pàgina web de l’organització.
Tal com ja va passar en l’edició anterior, tots els beneficis es destinaran íntegrament als projectes socials de Top Manta, que dona feina directament a 15 persones i que ha regularitzat la situació administrativa de fins a 250 manters. L’any passat, quan la cursa va tenir lloc al barri de Sants, hi van córrer gairebé 6.000 persones entre les quals van pagar la inscripció i les que ho van fer sense dorsal.
Nova col·lecció
Top Manta també ha aprofitat l’ocasió per llançar una nova peça dins de la seva col·lecció "Agua Running Club". Són samarretes esportives i transpirables pensades per a la cursa, elaborades 100% amb plàstic d’ampolles reciclades, que confeccionen al taller de l’entitat persones migrades en situació de vulnerabilitat.
