Aldama intenta implicar Sánchez en les comissions sense proves
El comissionista acusat en el cas de les mascaretes atribueix a diverses «empreses constructores» l’origen dels pagaments a Koldo i Ábalos / "Si jo estic en una organització criminal, el president està en l’escalafó 1", declara
Cristina Gallardo
El comissionista Víctor de Aldama, que va declarar ahir com a acusat en el judici contra José Luis Ábalos al Tribunal Suprem, va atribuir a diverses "empreses constructores" (Levantina, Azvi i altres d’investigades en la part del cas que encara s’instrueix a l’Audiència Nacional) l’origen de l’efectiu que, de manera continuada, va estar pagant a l’exministre i al seu assessor Koldo García, a canvi que aquestes firmes aconseguissin l’adjudicació d’obres licitades pel Ministeri de Transports. Igualment, va fer arribar als dos quantitats entregades per empresaris d’hidrocarburs, com era Carmen Pano.
Sempre segons la seva versió davant el tribunal, Aldama hauria actuat com a "nexe" entre aquestes empreses i el ministre per a unes entregues contínues de diners, part dels quals acabava al Partit Socialista amb coneixement del president Pedro Sánchez, segons tenia entès pel que li manifestava el mateix Koldo García. Sobre la seva relació amb Koldo dins i fora del ministeri, el comissionista va arribar a manifestar: "A mi amb Koldo només m’ha faltat ficar-me al llit".
Notorietat i poder
"Jo els dic que jo dono, però que ells també m’han de donar", va explicar també davant el tribunal sobre la relació entaulada per tots ells, tot i que va matisar que el que ell buscava en realitat era "tenir notorietat" i "més poder" per poder utilitzar-los al fer els seus propis negocis. Aquest era l’acord a què havia arribat i que Aldama va continuar complint fins a mitjans o finals del 2022, fins i tot quan Ábalos ja havia abandonat el ministeri.
En un altre moment de la declaració, va manifestar: "Si jo estic en una organització criminal i hi ha una jerarquia, el president del Govern, el senyor Sánchez, està en l’escalafó 1, el senyor Ábalos en l’escalafó 2, perquè és el que donava i atorgava, Koldo en el 3 i jo el 4". També va assenyalar que ell no era l’únic al Ministeri de Transports, que "hi havia més Aldamas" que feien el mateix i que també farien pagaments a canvi d’adjudicacions d’obra pública.
Pel que fa a les seves gestions, es comencen a donar contractes i licitacions a les constructores i aquestes comencen a "pagar en efectiu" uns diners que ell porta tant al ministeri com a casa d’Ábalos al barri d’El Viso a Madrid. "Això comença a ser constant, a ser una ruleta", va explicar.
El problema va començar quan les constructores van començar a assenyalar que, una vegada ja eren adjudicataris, no podien continuar pagant al dia perquè calia iniciar les obres i els diners dependrien del que anessin cobrant segons les certificacions d’entrega, i per aquesta raó el comissionista va començar a "avançar" per la seva banda les entregues de diners, sempre en funció de l’acord a què havien arribat.
Els diners, segons el seu testimoni, els portaven en sobres en una motxilla i per aquest sistema va arribar a entregar quantitats que alguna vegada van sumar fins a 250.000 euros d’un cop, alhora que va començar a gestionar un altre tipus de regals, com seria posar a disposició del ministre un pis al passeig de la Castellana de Madrid.
Entregues periòdiques
Sobre la raó de les entregues periòdiques de 10.000 euros acreditades als informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, l’acusat les va vincular amb el que li deia Koldo de "les despeses que tenia el cap" pels pagaments a l’exdona i altres necessitats d’Ábalos. Els pagaments a Koldo García, va continuar Aldama sense a penes ser interromput pel fiscal, sempre es realitzaven en presència d’Ábalos perquè així ho exigia l’assessor, a la qual cosa va afegir que en aquestes ocasions el ministre sempre "estava incòmode". Segons el parer del comissionista, era la manera de Koldo García de demostrar "que ell no s’ho quedava tot".
També va assenyalar que calcula que la xifra total que va entregar a Ábalos i Koldo és entre 3,5 i 4 milions d’euros, tot i que desconeix quant va arribar exactament al PSOE, cosa que es faria a través de donacions al partit per part de diferents persones. "Si aquells mesos hi ha un pic important de donacions al partit, es podrà veure d’on venen els diners", va manifestar.
Quant al contracte de les mascaretes, va ser el mateix Aldama, segons el seu testimoni davant del Tribunal Suprem, el que va parlar a Ábalos dels seus contactes a la Xina per adquirir aquest material sanitari, després que el ministre l’assenyalés als passadissos del ministeri que li havia correspost la compra d’aquest material.
Respecte a Juan Carlos Cueto, del Grup Cueto, va decidir contactar amb ell perquè financés Soluciones de Gestión per a la compra de les mascaretes. "No es va buscar més empreses ni més ofertes, tot se sabia abans que s’oficialitzés amb una ordre ministerial", va afegir.
Va assenyalar que ell va acordar amb Koldo la compra de vuit milions de mascaretes per part de Ports d’Estat a Soluciones de Gestión, malgrat que abans de la firma del contracte el vicepresident d’aquest departament, Álvaro Sánchez Manzanares, li va assenyalar que serien 4 milions. "Jo no tinc consciència de pagar comissions per les mascaretes", va explicar, per afegir que la pandèmia va tallar el flux de diners de les constructores, però ell havia de continuar entregant diners a Ábalos i Koldo per l’acord que mantenien. "Els 10.000 euros al mes eren com un regal mensual, però jo els vaig pagar molt més", va explicar, per afegir que per això es va negar a pagar al ministre Ángel Víctor Torres els diners que Koldo li va demanar per a ell en relació amb el material sanitari que es va comprar per a les Canàries.
Ja en la sessió de la tarda, i a preguntes de l’acusació popular, el comissionista va afegir que tot i que va arribar la pandèmia i es van paralitzar les adjudicacions i les obres, ell continuava tenint un compromís per pagar a Koldo i Ábalos, i li era igual que els diners "arribessin de les constructores, de les mascaretes, de Have Got Time o d’on vinguessin".
També va relatar que Koldo li va demanar que busqués el pis per a Jésica Rodríguez, la recerca del qual ell encomana al seu soci Luis Alberto Escolano. Els pagaments els va assumir també el seu soci perquè era una relació extramatrimonial d’Ábalos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència