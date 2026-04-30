Alerta pluges Catalunya centralNou festival CaminsFira de l'OcupacióGran apagadaRecollida llentiscleDia de les EsquadresConcurs de Relats Breus
Apagada a Barcelona: 90.000 clients es queden sense llum després d’una avaria elèctrica

Una incidència en una subestació de Sant Andreu ha afectat habitatges i locals de diferents barris de la ciutat

Tècnics a Endesa en una subestació de Barcelona

Tècnics a Endesa en una subestació de Barcelona / Endesa (Archivo)

Gisela Macedo

Barcelona

Quan acaba de complir-se un any de la gran apagada que va deixar sense subministrament tot el país, Barcelona ha tornat a patir aquest dijous 30 d’abril al matí una incidència elèctrica de gran abast. En total, uns 90.000 clients, entre llars, locals i altres equipaments, s’han quedat sense llum, segons han confirmat fonts d’Endesa a EL PERIÓDICO.

Les mateixes fonts detallen que l’apagada s’ha degut a una incidència en la xarxa d’alta tensió en una subestació situada al districte de Sant Andreu, que ha provocat una avaria que ha arribat a afectar uns 90.000 clients.

Des del primer moment, els equips tècnics han iniciat maniobres per reduir l’afectació, i als 15 minuts de registrar-se la incidència el nombre de clients sense subministrament havia baixat fins als 60.000. No obstant això, a aquesta hora es continua treballant per resoldre la incidència, amb desenes de milers d’afectats que encara no han recuperat la llum.

Encara que la subestació afectada es troba a Sant Andreu, la xarxa elèctrica està interconnectada, per la qual cosa el tall afecta veïns de diferents barris de la ciutat.

Les víctimes del ‘no’ a la pròrroga dels lloguers: «Em doblaran el preu i això no ho puc pagar»

Les víctimes del ‘no’ a la pròrroga dels lloguers: «Em doblaran el preu i això no ho puc pagar»

Protecció Civil desactiva l'alerta per pluges torrencials d'aquest dijous a la Catalunya central

Protecció Civil desactiva l'alerta per pluges torrencials d'aquest dijous a la Catalunya central

Manresa projectarà un documental que explora la nissaga de la burgesia catalana responsable de portar el ferrocarril a la ciutat

Manresa projectarà un documental que explora la nissaga de la burgesia catalana responsable de portar el ferrocarril a la ciutat

Sant Fruitós promou diverses actuacions de millora de la via pública

Sant Fruitós promou diverses actuacions de millora de la via pública

Joan Morros i Ramon Fontdevila protagonitzen el documental "De la sala Loyola al teatre Kursaal"

Joan Morros i Ramon Fontdevila protagonitzen el documental "De la sala Loyola al teatre Kursaal"

Dos alcaldes de l'Anoia i un del Berguedà participen en el primer curs de competències en protecció civil en l’àmbit municipal

Dos alcaldes de l'Anoia i un del Berguedà participen en el primer curs de competències en protecció civil en l’àmbit municipal

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig

Rodalies tornarà a ser de pagament a partir del dissabte 9 de maig

Apagada a Barcelona: 90.000 clients es queden sense llum després d’una avaria elèctrica

Apagada a Barcelona: 90.000 clients es queden sense llum després d’una avaria elèctrica
Tracking Pixel Contents