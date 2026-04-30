BCN remodelarà les parades de bus interurbà de Sants i Fabra i Puig
L’Ajuntament destina 12 milions a una vintena de projectes que inclouen dignificar les parades que acumulen més usuaris i instal·lar sistemes d’ombra, bancs, cadires o lavabos.
Glòria Ayuso
Cada dia entren i surten de la ciutat 7.000 autobusos, una xifra que ha anat en augment en els últims anys i que s'ha incrementat encara més amb la crisi de Rodalies dels últims mesos. A falta d'estacions de bus interurbà a la ciutat, les persones pugen i baixen dels vehicles a les voreres, "sense cap infraestructura de serveis per als usuaris", com admet l'ajuntament. Les queixes dels veïns venen de lluny. Però si fa un temps els problemes de concentració de persones en parades en ple el carrer es donaven en punts determinats, ara ja en són molts i, on eren considerables, ja són insostenibles.
A falta encara d'un pla d'estacions soterrades en les quals vehicular ordenadament als usuaris, l'ajuntament preveu arreglar les parades i també crear noves per reduir la saturació en les actuals. La intenció és esponjar l'afluència de viatgers per acabar amb els colls d'ampolla que es formen a Fabra i Puig, on la marea d'usuaris col·lapsa diàriament l'entrada al metro. Així mateix, preveu millorar les instal·lacions de les estacions d'autobús de Sants i de Fabra i Puig, que s'afegiran a la remodelació en marxa a l'Estació del Nord.
Els problemes es presenten en parades que consisteixen en un sol pal que indica les línies, en els diferents punts de l'avinguda Diagonal, Fabra i Puig, l'entorn de la plaça d'Espanya. També en llocs que generen afluències diàries d'entre 10.000 i 20.000 persones, com és el cas de la part alta de la Diagonal, entre Francesc Macià i Zona Universitària, on els usuaris fan llargues cues, poden arribar a esperar molt temps i troben a faltar una cosa tan necessària com una ombra o poder anar al lavabo en cas d'urgència. El consistori preveu crear petites infraestructures en alguns d'aquests punts. En l'àmbit general, les millores consistiran a revisar els recorreguts i passos de vianants per vehicular de forma més adequada els fluxos de persones, instal·lar sistemes d'ombra, col·locar més bancs, cadires i papereres, i millor senyalització. On sigui possible, indica l'Ajuntament, es col·locaran lavabos públics i quioscos d'informació.
"Barcelona vol contribuir a millorar la mobilitat dins de la ciutat i també la que ve de fora i per això és urgent que afrontem la situació i posem en marxa solucions", ha explicat la primera tinenta d'alcaldia d'Urbanisme i Mobilitat, Laia Bonet, que ha presentat les propostes a les parades de bus de Fabra i Puig.
Per a tot això destinarà prop de 12 milions d'euros. Tot i que es tracta d'una actuació molt necessària, els tràmits administratius allargaran la seva execució: la previsió és tenir la vintena de projectes redactats i aprovats entre aquest any i la pròxima, de manera que els canvis siguin per fi visibles durant l'any que ve i 2028.
Sagrera i Meridiana
Concretament, durant els pròxims mesos es redactaran i aprovaran els projectes en el conjunt de Sagrera i Meridiana, com havia avançat EL PERIÓDICO, així com a plaça d'Espanya, la part alta de la Diagonal (Francesc Macià, Maria Cristina i Zona Universitària), el centre de la ciutat (Urquinaona, Catalunya i Universitat), Glòries i Tetuan. Els nous punts per reduir l'impacte en l'espai públic i restar pressió a les parades se situaran a prop de les actuals, per continuar facilitant l'intercanvi amb el metro, el bus de la ciutat o el tramvia. S'ubicaran entre Sagrera i El Clot, entre les places de les Glòries i Tetuan, també per l'entrada per Gran Via sud, l'entorn de la plaça Pius XII i el centre comercial L'Illa a la Diagonal.
La intervenció a les estacions de Fabra i Puig i Sants anirà en la mateixa línia que les que es porten a terme a l’Estació del Nord: millorar la circulació de passatgers, així com facilitar l’estada i la intermodalitat amb el metro i les línies de bus de la ciutat.
