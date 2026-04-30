Els científics qüestionen plantar arbres en zones incendiades
Guillem Costa
Nou mesos després de l'incendi que va calcinar més de 3.000 hectàrees de superfície agrícola i forestal al Baix Ebre, a l'entorn de municipis com Paüls, Xerta i Roquetes, una trentena de persones van participar diumenge passat en una plantació solidària d'arbres en un dels barrancs afectats pel foc. La iniciativa, impulsada pels ajuntaments de Roquetes i Xerta, va reunir famílies i veïns que van arribar amb bicicleta per plantar un centenar d'alzines a la zona.
L'acció, de petit format i amb un fort component simbòlic, no suposa un gran problema per a l'ecosistema i confirma una reacció molt habitual després de la devastació causada pel pas de les flames. No obstant, els experts remarquen que plantar arbres no sol ser una bona resposta ecològica després d'un incendi forestal, especialment als boscos mediterranis, malgrat la sensació que sovint té la ciutadania sobre la necessitat de recuperar el verd del paisatge.
"La prioritat no ha de ser córrer a reforestar, sinó analitzar què està passant sobre el terreny i, a partir de la situació, determinar si fa falta alguna acció de restauració o no", afirma Josep Maria Espelta, investigador del CREAF (Centre d'Investigació Ecològica i Aplicacions Forestals). Sobre el cas del Baix Ebre, Espelta assenyala que a la comarca ja hi ha "condicions molt favorables per a una recuperació ràpida". La presència de llavors i pinyes dels arbres cremats, juntament amb les pluges dels últims mesos, fa que l'ecosistema disposi de recursos propis per iniciar la regeneració. I més sense una gran abundància d'herbívors, que facilitaria la transformació del que un dia va ser bosc en un clar.
Espelta està convençut que plantacions com la del cap de setmana passat a Xerta i Roquetes neixen d’"una bona intenció". No obstant, assegura que no responen necessàriament a una necessitat ecològica immediata.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Familiars amb avis a la residència Font dels Capellans de Manresa denuncien deixadesa i mala gestió
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Del Peyu i l'Albert Pla se n'esperava molt més
- El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la unes obres en sòl no urbanitzable a Vallcebre i avala la denúncia veïnal
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència