Els pisos a les Tres Xemeneies del Besòs encenen el debat de la densificació
Els partidaris de fer habitatges petits apel·len a la diversificació per atraure diferents tipus de famílies i els detractors adverteixen del risc de massificació.
Jordi Ribalaygue
El pla per construir pisos més petits amb què incrementar el parc d'habitatge protegit al futur barri de les Tres Xemeneies concita opinions diverses a Sant Adrià de Besòs i a Badalona. Algunes entitats i partits del Barcelonès Nord discrepen o expressen certes reticències amb el fet que se sondegi la possibilitat d'augmentar les llars pendents d'edificar al veïnat limítrof amb la central tèrmica desmantellada.
Entre les organitzacions contràries s'explica la Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies, partícip en el contenciós pendent de resolució contra el Pla Director Urbanístic (PDU), amb el qual la Generalitat va traçar el futur barri amb almenys 1.783 pisos i un complex de la indústria audiovisual. L'entitat s'oposa a augmentar la densitat de les vivendes de protecció oficial, com a figura en un acord amb 28 objectius subscrit pel Consorci del Besòs (integrat per la Generalitat, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià i Montcada i Reixac) i la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs (CVBB), formada per les federacions d'associacions de veïns d'aquestes cinc ciutats.
ERC desconfia que en l'entorn de l'antiga planta elèctrica es pugui posar en pràctica la densificació, la idea que el president de la Generalitat, Salvador Illa, predica davant les dificultats per disposar de sostre a un preu accessible. Els Comuns es mostren favorables d'entrada, però reclamen concrecions de com s'aplicarà al límit entre Sant Adrià i Badalona per alleujar la demanda de vivenda protegida. Els socialistes de Badalona defensen la proposta sempre que no suposi "una massificació a la zona", mentre que Guanyem Badalona la titllen d'"irresponsabilitat"..
La Plataforma per la Conservació de les Tres Xemeneies creu que "augmentar la densitat significa incrementar el risc" per inundabilitat al nou barri, als voltants de la desembocadura del riu Besòs i la platja. Argumenta que "augmentar el nombre d’habitatges, tot i que es mantingui el sostre edificable i siguin més petits, no garanteix que no augmenti el nombre d’habitants del futur barri". A més, augura que engrandir el parc d’habitatges "no vindrà acompanyat del necessari increment de zones verdes ni d’equipaments" i nega que respongui a demandes de particulars, "sinó de fons d’inversió i inversors internacionals per especular".
És un plantejament similar al de Guanyem Badalona, que veu la proposta "amb molta preocupació". Hi veu una "operació de social-washing per fer més rendible un projecte que neix amb grans carències". La formació de l’exalcaldessa Dolors Sabater argüeix que "fer pisos més petits i augmentar la densitat és una trampa" perquè es proposa partint de la "necessitat de pisos socials".
Canviar tipologies
L’Associació de Veïns de Sant Joan Baptista confia que la densificació sigui un mitjà "positiu per canviar la tipologia d’habitatge i oferir un ventall més gran de possibilitats" a habitants de l’entorn, pensa el seu president, Ginés Romero. "Hi ha un problema amb l’habitatge que no és fàcil d’arreglar i no se soluciona des de l’idealisme polític o mediambiental", esgrimeix el dirigent veïnal, que recalca que l’entorn de les Tres Xemeneies no ha de convertir-se en un "barri elitista". "No volem que quedi al marge i sigui com a la zona marítima de Badalona, on s’ha construït sense control i les zones verdes són les justes, sinó que s’integri amb la resta de la ciutat i els nostres fills puguin viure també aquí.
