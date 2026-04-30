Feijóo: "Si Sánchez no s’ha querellat contra Aldama, no era una invenció"
El líder del PP afirma que al Tribunal Suprem "s’està jutjant el Govern"
May Mariño
Alberto Núñez Feijóo, president del PP, va remarcar ahir que el que s'ha sentit al Suprem és "gravíssim" perquè "per primera vegada s'assenyala un president del Govern com l'u d'una organització criminal". I va afegir: "Si a aquesta hora Sánchez no s'ha querellat contra Aldama, no era una invenció; era corrupció".
En concret, Feijóo es va referir des de Roquetas de Mar (Almeria) a la declaració del comissionista Víctor de Aldama, que afirma que hauria actuat com a "nexe" entre aquestes empreses i el ministre per a unes entregues contínues de diners, una part dels quals acabaven al PSOE amb coneixement de Sánchez, segons el que ha manifestat per Koldo García. El comissionista va explicar davant del tribunal: "Si jo estic en una organització criminal i hi ha una jerarquia, el president del Govern, el senyor Sánchez, està en l'escalafó 1; el senyor Ábalos, en l'escalafó 2, perquè és qui donava i atorgava; Koldo, en el 3, i jo, en el 4". I va afegir que no era l'únic al Ministeri de Transports, que "hi havia més Aldamas" que feien el mateix que ell i que també durien a terme pagaments a canvi d'adjudicacions d'obra pública.
L’exemple d’Andalusia
Després d'aquestes paraules, Feijóo va indicar: "El que veiem avui al Suprem és el retrat perfecte de l'època sanchista". Segons el seu parer, "s'està jutjant el Govern de Sánchez" perquè "per primera vegada un ministre d'un govern en exercici està assegut a la banqueta". "Per primera vegada al Suprem s'assenyala el president del Govern com l'u d'una organització criminal, per encobridor i còmplice de diversos delictes". En un míting en què va reivindicar la política útil, Feijóo va posar l'exemple del PP a Andalusia perquè "en tan sols set anys" està "fent la millor política dels governs d'Espanya". "Avui, Andalusia és el millor exemple de la política que es fa a Espanya", va dir, i va donar les "gràcies per l'exemple" de l'equip que lidera Moreno.
"Fa quatre anys que visc a Madrid", i a la capital, va explicar Feijóo, la gent andalusa li diu que és "de Juanma Moreno", de manera que "no val la pena tornar al passat" que representa el projecte de la socialista María Jesús Montero. "Estem en un moment en què s'ha d'estar ben pendent de la crònica de tribunals". El líder del PP va tornar a insistir en els atacs a l'Executiu per la vaga de metges i en el fet que aquesta aturada està impactant en l'augment de les llistes d'espera.
Respecte a la cita electoral del 17 de maig, Feijóo va alertar els seus de no caure en l’eufòria. "No hi ha fet res", va afirmar.
