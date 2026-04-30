Gairebé la meitat dels aspirants a mestre suspenen
Helena López
Dels 5.155 aspirants que es van presentar aquest any a la Prova d'Aptitud Personal (PAP) per accedir als graus d'Educació Infantil i Educació Primària a Catalunya, només 2.809 han obtingut la qualificació d'apte. Això suposa que el 54,49% dels presentats ha superat la prova, celebrada en convocatòria ordinària l'11 d'abril passat. La PAP és el requisit imprescindible per poder iniciar aquests estudis i accedir a la professió docent i que, any rere any, deixa més del 40% dels aspirants fora d'aquests estudis.
Per vies d'accés, ha superat la prova el 57,81% de l'alumnat procedent de batxillerat i el 34,42% dels estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS).
La prova avalua dues competències fonamentals per a l'exercici docent: d'una banda, la competència comunicativa i el raonament crític i, de l'altra, la competència lògicamatemàtica. La qualificació final és d'"apte" o "no apte" i, una vegada obtinguda, té validesa indefinida.
Nova oportunitat al juliol
L'alumnat que no hagi superat la convocatòria ordinària podrà tornar a presentar-se en l'extraordinària del 17 de juliol. Els qui l'aprovin podran acreditar el resultat en la preinscripció universitària de setembre per accedir als estudis d'Educació.
Els estudiants que han superat la PAP hauran de completar ara el procés d'accés amb les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), que se celebraran els dies 9, 10 i 11 de juny en convocatòria ordinària, i els dies 2, 3 i 4 de setembre en convocatòria extraordinària.
El calendari de matrícula per a la convocatòria ordinària de la PAU estableix dos períodes. L'alumnat amb el batxillerat finalitzat, procedent de fora de Catalunya o de sistemes educatius estrangers –matrícula lliure–, es podrà inscriure del 5 a l'11 de maig. Per la seva banda, els estudiants que cursen segon de batxillerat a Catalunya o cicles formatius de grau superior podran fer-ho del 19 al 27 de maig.
