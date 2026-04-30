Investigat per abusos i coerció sexual
L’Institut d’Estudis Catalans retira al catedràtic Ramón Flecha el Premi Catalunya i cessa la junta de l’Associació de Sociologia, vinculada a CREA
La institució convoca eleccions per a una junta provisional que reformi els estatuts de l’associació
Cas Flecha a la Universitat de Barcelona: 30 anys de denúncies i silencis
El Periódico
El ple de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha aprovat retirar el Premi Catalunya de Sociologia 2019 al catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona (UB) Ramón Flecha, aixecar la suspensió d’activitats de la societat filial Associació Catalana de Sociologia (ACS), vigent des del desembre del 2025; destituir l’actual junta directiva –vinculada a CREA, el seu grup d’investigació que va ser autodissolt al desembre–, i convocar eleccions per constituir una junta provisional.
Aquesta junta provisional tindrà l’encàrrec d’elaborar una reforma dels estatuts de la filial, que s’haurà de presentar en el ple de l’IEC en un termini màxim de sis mesos, informa aquest dijous l’acadèmia en un comunicat.
L’IEC ha acordat retirar el Premi Catalunya de Sociologia a Flecha per «la modificació de les bases que va fer el jurat del premi a favor de la seva candidatura».
Grup dissolt al desembre
Flecha va ser fundador del grup Community of Research on Excellence for All (CREA) –que va anunciar la seva dissolució fa quatre mesos–, que ha sigut objecte d’una investigació de la UB arran de «la denúncia d’11 persones per conductes greus de violència de gènere i assetjament institucional, que poden ser constitutives de delicte».
La decisió del ple s’emmarca en les conclusions de la comissió d’investigació, que ha constatat un deteriorament sostingut del funcionament intern de l’ACS durant el període 2017-2025, caracteritzat per «actuacions contràries al caràcter de societat filial de la IEC, pràctiques percebudes com a excloents o sigil·losament coercitives, episodis d’assetjament i pressió, així com una pèrdua de pluralisme i credibilitat institucional».
Noves eleccions
L’informe també assenyala «la instrumentalització de l’ACS com a altaveu institucional» del grup Crea i un blindatge progressiu de la junta directiva, majoritàriament formada per persones de l’entorn d’aquest grup, davant la crítica i la discrepància.
Per això, el ple de l’IEC ha aprovat cessar els actuals membres de la junta directiva de l’ACS, convoca l’elecció d’una junta provisional que elabori una proposta de reforma estatutària en un termini màxim de sis mesos, i una vegada aprovats els nous estatuts convocar eleccions a una nova junta directiva.
