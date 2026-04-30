Així està la situació de les línies de Rodalies Renfe a Catalunya: els trens de l’R4 tornen a passar pel tram de l’accident de Gelida
El ministre Óscar Puente torna a Catalunya gairebé tres mesos després del col·lapse de Rodalies
Rodalies encara l’abril amb la xarxa de trens tensionada i Adif situa la plena normalitat al juny
L’R4 de Rodalies circula de nou aquest dimarts pel tram de l’accident de Gelida
Han hagut de passar 77 dies des del fatídic accident de Gelida perquè els trens de l’R4 de Rodalies tornin a circular per aquest tram de l’Alt Penedès. Al principi, tal com va anunciar el secretari de Mobilitat i Transports, Manel Nadal, haurien d’haver tornat el 16 de març. No obstant, aquell dilluns només van tornar a circular per aquest punt els trens de mercaderies i els quatre serveis de Regionals diaris que Renfe desvia per Vilafranca en el marc del pla alternatiu de transports per les obres de manteniment que deixen una sola via en servei als túnels del Garraf.
¿El motiu?
–és a dir, els horaris i serveis que s'assignen als maquinistes– per als trens de Rodalies, com una mesura de pressió davant Renfe. Una vegada desbloquejada la situació la setmana passada, no només l'R4 ha pogut recobrar la normalitat entre Sant Vicenç de Calders i Terrassa després de dos i mig de tall; sinó que també s'han adaptat els horaris de l'R1 i de l'R2.
La línia del Maresme ha recobrat el seu servei habitual entre l’Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. Fins ara, trens llançadora suplien el servei entre Blanes i Maçanet, cosa que obligava els passatgers a fer transbord a Blanes. De moment, els trens funcionen amb una freqüència una mica menor a la que hi havia abans de l’accident del 20 de gener i circulen cada hora i mitja en els dos sentits.
D’altra banda, l’acord entre els sindicats CCOO, UGT, Semaf i Sindicat Ferroviari (SF) –no s’hi han afegit en aquest cas els sindicats Alferro i CGT– ha desencallat els horaris de l’R2 i l’R2 Sud, afectades per les obres als túnels del Garraf. Així, es podran adaptar els horaris de l’R2 Sud a les feines d’Adif i recuperar les freqüències habituals entre Granollers i Castelldefels, suspeses les primeres setmanes del pla alternatiu de transports. Això, al seu torn, augmenta el nombre de trens que circulen per l’estació del Prat de Llobregat, on arriben amb bus des de Sant Vicenç de Calders els usuaris dels Regionals del sud afectats per les obres.
Renfe ja havia mirat d’adaptar els horaris de l’R2 Sud després de la primera setmana de treballs als túnels. No obstant, la negativa del Semaf a acceptar els canvis va produir grans incidències que s’han notat aquestes setmanes en la línia.
Trams pendents
El servei de Rodalies, de moment, continua sent gratis fins al 30 d’abril. El compromís del Govern, precisament, és allargar la mesura «fins que el servei recuperi la normalitat de manera sostinguda», una cosa que va prometre que passaria fa setmanes. Tot i així, encara queden per reobrir els trams entre Martorell i Rubí de l’R15 entre Riba-roja d’Ebre i Reus i el tram transpirinenc de la mateixa R3. A més, el tram entre Manresa i Terrassa (R4) continua funcionant com a trens llançadora i compten amb un servei de bus complementari.
Tots aquests talls es deuen exclusivament a les afectacions i obres que van aflorar després de l’accident de Gelida, però també continuen tallades l’R3 entre l’Hospitalet i la Garriga –tancat des de l’octubre per obres de desdoblament– i l’R7, suspesa per les obres a l’estació de Montcada-Bifurcació.
Puente arriba tres mesos després
També continuen actives prop de 200 limitacions temporals de velocitat que fan habituals els retards en diverses línies. Tot i que el secretari d’estat de Transports, José Antonio Santano, preveu que pràcticament la meitat –totes aquelles lligades a les obres d’emergència– s’aixequin per a finals d’abril. Santano, després de passar unes setmanes gestionant la crisi des de Barcelona, va tornar a Madrid a mitjans de març amb el compromís de visitar Catalunya cada quinze dies. El titular de Transports, Óscar Puente, visitarà Catalunya per primera vegada des del sinistre aquesta mateixa setmana.
Uns 400 treballadors d’Adif continuen treballant en 71 punts de la xarxa, un nombre que s’ha reduït des dels 91 inicials perquè ja han acabat una vintena d’actuacions, cosa que ha permès anar reobrint línies. També s’han inspeccionat «preventivament» prop de 700 punts.
Repassem a continuació l’estat actual de cada línia.
La R1 circula de manera ininterrompuda entre l’Hospitalet de Llobregat i Maçanet Massanes. De moment, la freqüència és una mica inferior a la que hi havia abans de l’accident, i els trens circulen cada hora i mitja en els dos sentits. Com que el seu traçat discorre en gran part per la línia de costa és molt susceptible a temporals de vent o tempestes, així que el ministre de Transport, Óscar Puente, va proposar que la línia s’elevés en alguns punts. A més, després de l’accident de Gelida va tenir un aparatós despreniment que va obligar a tancar diversos dies tota la línia entre Maçanet i Arenys de Mar.
L’R2 Sud funciona amb dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l’Estació de França, quatre trens fins al Garraf, sis fins a Castelldefels i vuit fins al Prat de Llobregat, per les obres als túnels del Garraf. La Generalitat ha reforçat diverses línies regulars de busos interurbans i Renfe contracta busos entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat, estació on passaran vuit trens per hora i sentit fins a l’Estació de França. Els horaris de l’R2 també estan afectats per les obres, tot i que aquesta setmana s’han recuperat les freqüències habituals entre Granollers i Castelldefels, mentre que l’R2 Nord segueix amb els seus horaris habituals. Els treballs de manteniment dels túnels duraran tres mesos i costaran prop de quatre milions d’euros.
L’R3 va recuperar dimecres passat la circulació entre la Garriga i Ripoll, però un despreniment la mateixa tarda de la reobertura ha obligat que els trens només vagin de Vic a Ripoll aquest dijous. El servei, a més, funciona amb moltes limitacions de velocitat que alenteixen seriosament els trajectes, així que encara funciona el dispositiu de busos substitutius disposats per Renfe. La circulació de la línia continua completament tallada entre l’Hospitalet de Llobregat i la Garriga per les obres de desdoblament. El tram transpirinenc entre Ripoll i Puigcerdà continuarà tancat fins a l’abril per obres als túnels de Toses i Ribes. De moment, la línia funciona mitjançant busos substitutoris –la majoria amb freqüències de pas d’entre 20 minuts i una hora– que surten des de Fabra i Puig amb rutes fins a Vic i des de la capital d’Osona fins a Puigcerdà i la Tor de Querol, i viceversa. Els usuaris denuncien que entre Vic i Puigcerdà el bus ha de seguir la collada de Toses, cosa que allarga fins a dues hores i mitja el viatge.
L’R4 és la línia en què va succeir l’accident que va desencadenar la crisi. Precisament el tram en el qual es va produir la fatídica col·lisió d’un tren amb un mur desprès s’ha reobert aquesta setmana. El secretari de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, va assegurar que el tram reobriria el dilluns 16 de març, tot i que fins ara només han circulat pel tram quatre Regionals diaris i trens de mercaderies. Així, des de Sant Vicenç de Calders, l’R4 continua sense interrupcions fins a Terrassa-Estació del Nord. El trajecte fins a Manresa es produeix en un tren llançadora que surt cada hora, tot i que també es pot fer en un bus complementari amb parada a totes les estacions. Tots els autocars de substitució circulen amb freqüències de mitja hora.
L’R7 segueix còmodament tancada per les obres de l’R3, en concret l’actuació a l’estació de Montcada Bifurcació. L’R4 permet salvar el trajecte entre les parades de Fabra i Puig i Cerdanyola del Vallès. Des d’allà, un bus substitutori amb freqüència cada mitja hora completa el recorregut fent parada a Cerdanyola Universitat i també directament al campus de la UAB. Està previst que la línia reobri el maig d’aquest any. Els usuaris, això sí, denuncien que tant el servei de busos substitutoris com el reforç dels autocars interurbans e3 de Moventis no són eficients.
L’R8 ofereix servei ferroviari entre Rubí i Granollers. Rodalies ofereix un bus complementari que passa una vegada cada hora i que s’atura en totes les parades entre Martorell Central i Granollers Centre, a més d’oferir serveis directes des de les capçaleres de línia fins a la UAB. De moment, no hi ha una data prevista de tornada de l’R8 fins a Martorell, tot i que per les seves vies –i pel túnel de Rubí– ja hi circulen trens de mercaderies.
L’R11 funciona aquest dilluns entre Barcelona i Girona, i arriba a Portbou mitjançant un servei alternatiu de bus. La línia va haver de tancar tot el tram entre Caldes de Malavella i Portbou els primers dies després de l’accident de Gelida després de diversos despreniments. Després d’una revisió de les vies, la línia va anar reobrint: primer fins a Figueres, el 29 de gener, i més tard fins a Portbou.
L’R13 i l’R14 estan reobertes des del 7 de febrer i funcionen aquest dilluns fins a Sant Vicenç de Calders. Allà, Renfe ha disposat una flota de busos substitutoris fins al Prat de Llobregat.
L’R15, tot i que s’hi han fet també revisions, continuarà tallada entre Reus i Riba-roja d’Ebre, ja que hi ha moltes limitacions de velocitat en pocs quilòmetres. En concret, la velocitat màxima de la línia és de 30 km/h, cosa que fa que el servei no sigui competitiva. En aquest context, el Govern ha decidit, després de reunir-se amb les plataformes d’usuaris, que no reobrirà la línia fins que no es pugui circular més ràpid. Salva el recorregut un servei de bus alternatiu. La línia, d’aquesta manera, només funciona entre Reus i Sant Vicenç de Calders. Allà, Renfe ha disposat una flota de busos substitutoris fins al Prat de Llobregat.
Les dues línies de Regionals, que salven la distància entre Barcelona- Estació de França amb Tortosa, Ulldecona, València i Port Aventura segons el servei, funcionen fins a Sant Vicenç de Calders. Allà, Renfe ha disposat una flota de busos substitutoris fins al Prat de Llobregat.
Els Rodalies de Tarragona ofereixen servei ferroviari a tot el seu recorregut, tot i que parlem de línies especialment curtes i amb poques freqüències. L’RT1 va de Tarragona a la Plana-Picamoixons i l’RT2 de Tarragona a Port Aventura a l’espera de poder arribar de nou fins a l’Arboç.
L’RL4 funciona entre Lleida i Manresa. Després de recuperar el seu servei fa dues setmanes, els maquinistes van detectar «filtracions d’aigua» en un túnel entre Cervera i Calaf, que va obligar a tallar la circulació diversos dies. Així, l’RL4 funciona entre Lleida i Manresa, i des d’allà es pot completar el seu traçat habitual fins a Terrassa fent ús dels trens llançadora de l’R4. El servei ja s’havia pogut restablir fa uns dies entre Lleida i Cervera, així que l’RL3 ja estava funcionant a ple rendiment. Les dues línies, i les seves estacions –però no les vies i la resta de la infraestructura– passaran a ser de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a partir de la tardor. Aquest cap de setmana, les pluges han tornat a afectar el servei de l’RL4 greument.