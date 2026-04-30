El PSOE demanarà empara al Suprem per les "mentides" d’Aldama
L’empresari atribueix a diverses constructores l’origen de l’efectiu que entregaven Koldo i Ábalos per al PSOE
Luis Ángel Sanz
La direcció del PSOE va tornar a rebutjar amb rotunditat les acusacions d'Aldama, abocades aquesta vegada en el judici oral, i a defensar que en aquest cas, "no hi ha finançament il·legal" del partit. En una nota, la formació socialista va acusar l'empresari de realitzar "acusacions sense acreditar" que només són "mentida rere mentida". I va anunciar que tornarà a sol·licitar l'empara del Tribunal Suprem "davant aquestes injúries". "No permetrem que se'ns difami impunement" perquè "no existeix finançament il·legal del PSOE", asseguren a Ferraz.
A les xarxes socials, la secretària d'Organització socialista, Rebeca Torró, va acusar Aldama de portar "dos anys ja assenyalant sense proves". "La nostra actitud ha sigut sempre la mateixa: tolerància zero amb la corrupció i col·laboració total amb la justícia", va afegir.
El ministre de Transport, Óscar Puente, va fer un pas més preguntant-se si "a aquest testimoni [referint-se a Aldama] cap membre del Tribunal li ha demanat que se cenyeixi al tema" i va qüestionar si al comissionista se li ha demanat "decòrum en les expressions". I ell mateix s’ha respost: "No. Això només si parlés de Rajoy o de Cospedal. I després que diem el que diem", va assenyalar.
Puente va llançar aquesta crítica després que Aldama, durant la seva declaració davant del tribunal, expressés que, segons li va dir Koldo, a María Jesús Montero, se li feia el cony aigua cada vegada que parlava amb Ábalos, després de ser preguntat per quin interès tindria ella a demanar-li un comprador per a un edifici: "Cada cosa que podia semblar interessant per al ministre, ella li deia".
El PSOE va insistir en la seva línia argumental: el partit va actuar "amb tolerància zero, transparència i mesures contundents. Tant de bo tots els partits fessin el mateix", amb referència al PP.
A partir d'allà, el PSOE va insistir en la seva línia argumental en aquest cas: el partit ha actuat "amb tolerància zero, transparència i mesures contundents des del minut u; tant de bo tots els partits fessin el mateix", amb referència al PP. I no admetrà lliçons "dels qui han tingut caixes B, sobresous o sentències fermes per corrupció; uns actuen i d'altres miren cap a una altra banda". En la declaració davant del tribunal, Aldama va explicar que l'efectiu que entregava Koldo i Ábalos tenia origen en constructores. Va indicar que hauria actuat com a "nexe" entre aquestes empreses i el ministre per a unes entregues contínues de diners, una part dels quals acabaven al Partit Socialista.
